El Levante sobrevive al asedio del Betis y suma su primer punto

El Levante sumó su primer punto de la temporada al empatar ante el Betis (2-2) que logró equilibrar la ventaja de dos goles que el cuadro local obtuvo en la primera parte y que dominó después del descanso aunque no lo suficiente para lograr el triunfo. El conjunto valenciano fue superior al principio pero después sufrió para mantener su renta y evitar la derrota. Consiguió un punto.

El Levante saltó al césped del Ciutat de València más incisivo que el Betis y, gracias a una presión asfixiante, abrió el marcador con un disparo de Iván Romero dentro del área tras una recuperación y una asistencia de Carlos Álvarez en el minuto 2.

A pesar de que el Betis estuvo a punto de empatar con un remate de Riquelme que se topó con el larguero de la portería de Ryan, el Levante no echó el freno y otro robo de balón más, esta vez de Pablo Martínez, lo aprovechó Etta Eyong para estrenarse como ‘granota’ al superar la salida de Valles en el minuto 10. Tras el subidón azulgrana, el Betis intentó dominar la posesión y poco a poco fue recuperando protagonismo generando peligro con centros laterales. Tanto, que recortó distancias en el minuto 22 con un remate de Altimira a la salida de un córner pero el gol fue anulado por el VAR por falta previa de Junior Firpo sobre Iván Romero.

Con el paso de los minutos y, sobre todo, tras la pausa de hidratación, el Betis comenzó a hundir al Levante en su propio área hasta encontrar el gol en el tiempo añadido de la primera parte con un disparo de Cucho Hernández desde la frontal ante el que nada pudo hacer Ryan.

Sin cambios tras el descanso

El descanso no cambió el guion y el Betis, con la entrada de Lo Celso, siguió sometiendo a un Levante metido atrás haciendo daño con Riquelme y Antony por las bandas, aunque el peligro bético no se traducía en ocasiones claras.

El entrenador del Levante, Julián Calero, dio entrada a Morales, Brugué y Koyalipou buscando piernas frescas y velocidad ante el dominio bético, pero parecía imposible quitarle el balón a los jugadores béticos. De hecho, los cambios que funcionaron más fueron los del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. Un centro desde la izquierda de Abde, que entró en la segunda parte, lo remató Pablo Fornals de cabeza para lograr el empate en el minuto 81.

El Betis se lanzó a por la remontada con la entrada de Bakambu y estuvo a punto de conseguirla con un disparo de Lo Celso que sacó Ryan con una parada meritoria que desató los aplausos del Ciutat de València. Con el partido roto, el Levante sacó energías para firmar en el 95 su primer remate de la segunda parte, pero el balón de Brugué no encontró portería en lo que fue la última ocasión clara del encuentro.

Ficha técnica

2 - Levante UD: Ryan; Manu Sánchez, Elgezabal, Moreno (Dela, min.65), Toljan; Olasagasti (Brugué, min.61), Rey, Martínez (Arriaga, min.84), Carlos Álvarez; Etta Eyong (Morales, min.61), Romero (Koyalipou, min.65).

2 - Real Betis: Real Betis: Valles; Firpo, Natan, Gómez, Bellerín; Fornals, Altimira (Amrabat, min.72), Deossa (Lo Celso, min.45); Riquelme (Abde, min.72), Hernández (Bakambu, min.87), Antony.

Goles: 1-0, m.2: Iván Romero. 2-0, m.10: Etta Eyong. 2-1, m.47: Cucho Hernández. 2-2, m.81: Fornals.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (comité gallego). Amonestó a los jugadores del Betis Bellerín (min.50) y Natan (min.94) y del Levante a Iván Romero (min.62), Ryan (min.68), Dela (min.78) y Manu Sánchez (min.91).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante UD y al Real Betis en el estadio Ciutat de València ante 21.938 espectadores.