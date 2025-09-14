Fútbol
El mensaje del alicantino Nacho Vidal tras el Getafe-Oviedo: "Todo quedó en un susto"
El futbolista de El Campello chocó con un rival y tuvo que ser trasladado al hospital
Nacho Azparren
Fue el mayor susto de la jornada en Primera División, en el encuentro Getafe-Oviedo. A los nueve minutos del partido, un brutal choque entre Nacho Vidal, lateral alicantino del conjunto asturiano, y Rico, carrilero izquierdo del Getafe, paró el encuentro durante casi diez minutos. Vidal, fruto del golpe, acabó ensangrentado y aturdido.
Los servicios médicos del Oviedo, saltaron rápido al campo, así como una ambulancia y agentes de protección civil. Vidal tuvo que ser sustituido, pero la mejor noticia fue verle consciente, saliendo en la camilla, ya que las primeras imágenes, con el lateral muy conmocionado, asustaron a los presentes.
Tras ser evacuado al hospital, ha sido el propio lateral del Oviedo el que ha arrojado algo de tranquilidad sobre su estado a través de sus redes sociales. "Me encuentro mucho mejor, todo quedó en un susto. Gracias de corazón por los mensajes y por las muestras de cariño", escribió en su cuenta de Instagram.
Alta hospitalaria
Este domingo por la mañana, el club carbayón informó de que Vidal ha sido de alta. El Oviedo indica que "se reincorporará a los entrenamientos en función de las indicaciones de nuestro servicio médico", También el Oviedo había informado sobre su estado y los detalles en la tarde del sábado.
"Durante el partido de esta tarde en el Coliseum, nuestro futbolista Nacho Vidal sufrió un traumatismo craneoencefálico, sin pérdida de conocimiento, que le obligó a ser retirado en ambulancia al Hospital Universitario de Getafe. Tras las pruebas realizadas, que han resultado dentro de la normalidad, el futbolista azul quedará en observación las próximas horas, acompañado por un miembro de los servicios médicos del club", reza el comunicado del Real Oviedo.
La entidad carbayona también detalla que el propio futbolista del Getafe, Diego Rico, se trasladó al hospital para visitar al campellero y mostrar su preocupación por el estado de salud en el que se encontraba tras el incidente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante