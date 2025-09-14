El mensaje del alicantino Nacho Vidal tras el Getafe-Oviedo: "Todo quedó en un susto"

Fue el mayor susto de la jornada en Primera División, en el encuentro Getafe-Oviedo. A los nueve minutos del partido, un brutal choque entre Nacho Vidal, lateral alicantino del conjunto asturiano, y Rico, carrilero izquierdo del Getafe, paró el encuentro durante casi diez minutos. Vidal, fruto del golpe, acabó ensangrentado y aturdido.

Los servicios médicos del Oviedo, saltaron rápido al campo, así como una ambulancia y agentes de protección civil. Vidal tuvo que ser sustituido, pero la mejor noticia fue verle consciente, saliendo en la camilla, ya que las primeras imágenes, con el lateral muy conmocionado, asustaron a los presentes.

Tras ser evacuado al hospital, ha sido el propio lateral del Oviedo el que ha arrojado algo de tranquilidad sobre su estado a través de sus redes sociales. "Me encuentro mucho mejor, todo quedó en un susto. Gracias de corazón por los mensajes y por las muestras de cariño", escribió en su cuenta de Instagram.

Alta hospitalaria

Este domingo por la mañana, el club carbayón informó de que Vidal ha sido de alta. El Oviedo indica que "se reincorporará a los entrenamientos en función de las indicaciones de nuestro servicio médico", También el Oviedo había informado sobre su estado y los detalles en la tarde del sábado.

"Durante el partido de esta tarde en el Coliseum, nuestro futbolista Nacho Vidal sufrió un traumatismo craneoencefálico, sin pérdida de conocimiento, que le obligó a ser retirado en ambulancia al Hospital Universitario de Getafe. Tras las pruebas realizadas, que han resultado dentro de la normalidad, el futbolista azul quedará en observación las próximas horas, acompañado por un miembro de los servicios médicos del club", reza el comunicado del Real Oviedo.

Choque fortuito entre Diego Rico y Nacho Vidal, que acabó con el alicantino en el hospital / EFE

La entidad carbayona también detalla que el propio futbolista del Getafe, Diego Rico, se trasladó al hospital para visitar al campellero y mostrar su preocupación por el estado de salud en el que se encontraba tras el incidente.