Segunda RFEF
El Orihuela empata en su visita al Rayo Majadahonda
Los escorpiones suman un punto a domicilio gracias a su buena defensa
David Sánchez
El Orihuela visitaba el Cerro del Espino tras vencer en la primera jornada para buscar algo de valor ante el Rayo Majadahonda. El encuentro daba salida con pocas aproximaciones hasta que probó el equipo local en pies de Amaro, con un remate desviado, replicando el conjunto escorpión en una acción donde el central rival desbarató la oportunidad visitante de colocar el 0-1.
El conjunto madrileño volvió a poner a prueba a Buigues y pese a que Gonzalo, a balón parado, rozó el poste local, la primera mitad se cerró con el marcador inicial. La segunda parte arrancó algo más atascada, debido a varias acciones en las que se cortó el ritmo del encuentro.
Ninguno de los dos contendientes era capaz de poner en jaque el área rival y el excesivo juego en la medular apenas concedía peligro. Pol lo probó para los locales con un golpeo que Buigues repelió. Poco más que echarse a la boca en una segunda parte que se consumió con el Orihuela dando por bueno el punto.
Ficha del partido
Rayo Majadahonda: Josan, Durán, Piri, Dani Ramos, Alex, Amaro (Noguera, 81'), Vidal, Yuya, Fran Pérez (Pol, 60'), Plomer (Barba, 60') e Ilies.
Orihuela CF: Buigues, Algisi, Fran Rivera, Lara (Ayo, 62'), Monterde (Bensaad, 72'), Alex Salto, Gonzalo, Juanma, Marc, Camilo (Angel Sánchez, 12') y Solsona.
Goles: no hubo
Árbitro: Sergi Rimbau (comité catalán). TA por los locales a Vidal y Piri y por los visitantes a Algisi.
Estadio: Cerro del Espino.
