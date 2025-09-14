Segunda RFEF
Segundas tablas del curso para el Alcoyano
El Deportivo saca un punto de Sant Andreu ante un rival que tuvo más ocasiones
David Sánchez
El Alcoyano trasladaba al Narcis Sala de Sant Andreu la idea de sumar su primer triunfo en Segunda RFEF ante un conjunto catalán que en la primera jornada había sucumbido en Andratx. El encuentro obligó pronto a trabajar a Zárraga, tras un primer remate de Serrano para el Sant Andreu y posterior rechace de Viña que pudo ser el 1-0.
Tras el susto inicial fue turno del Alcoyano, que tuvo su ocasión pasado el cuarto de hora, en una acción que Guille Andrés envió a las manos de Iñaki. Tras enseñar ambos equipos sus armas, el primer periodo estuvo marcado por posesiones y falta de claridad la hora de buscar las áreas.
Después del descanso, a los diez minutos volvió el Sant Andreu a avisar a Zárraga, quien se estiró para evitar que el remate de Max fuera certero. Le costaba al Alcoyano ir hacia arriba y si alguien buscaba sumar los tres puntos era un Sant Andreu espoleado por su parroquia que hizo que los de Natxo González apostasen por el gol.
Aún y con ello, el Alcoyano trabajo bien atrás, con poca opción de pisar el área local con peligro y sostuvo a los catalanes, quienes con Salvans, en dos llegadas, y la última de Mendes, hicieron méritos para dejar sin puntos a los de Fran Alcoy. De este modo, reparto de puntos para un Alcoyano que suma su segundo empate de la temporada.
Ficha del partido
Sant Andreu: Iñaki, Blanco, Lucas Viña, Darbra, Torices (Noel, 75'), Méndez, Naranjo (Mendes, 69'), Javi Gómez, Alexis (Sergi García, 83'), Serrano y Marcet (Salvans, 69').
Alcoyano: Zárraga, Solbes (Adolfo, 79'), Raúl, Loren, Pablo Carbonell, Adri Lledó (Dani Sánchez, 73'), De Pedro (Alex Alonso, 91'), Guille (Steven Prieto, 46'), Fran Moreno, Lado e Izan (Víctor Sala, 73').
Goles: no hubo.
Árbitro: Lluis Ballé (comité balear). TA por los locales a Darbra, Izan, Torices, Méndez y por los visitantes a Carbonell, Adri Lledó, Lado, Raúl, Víctor Sala y Fran Moreno.
Estadio: Narcis Sala. 3.467 espectadores.
