Torriko, del Horneo Alicante: "El equipo tiene buena pinta y esperamos no sufrir"

El central del Horneo Eón Alicante Ander Torriko afirmó, después del debut en liga del sábado, que su equipo, pese a la clara derrota en la jornada inaugural ante el Barça (24-37), tiene "buena pinta" y confió en "no sufrir" para lograr el objetivo de la permanencia en la Liga Asobal, competición en la que debuta el conjunto alicantino.

"Ojalá pudiéramos estar salvados en la jornada 15 o en la primera vuelta, pero creo que no será así. Muchos equipos buscan el mismo objetivo, primero la permanencia y luego ver dónde les deja la competición", señaló el central vasco.

"Nuestro equipo es joven e ilusionante y está con ganas de hacer las cosas bien y de demostrar", añadió el jugador, que cumple su segunda temporada en el club.

Margen de mejora

Torriko confió en que su equipo "aprenda" de los errores cometidos ante el Barça para afrontar con garantías la visita al Guadalajara, posible rival directo por la salvación, en un duelo que calificó como "importante".

"Sacar puntos sería importante para nosotros", incidió el central, que señaló que pese a la clara derrota en la jornada inaugural, el equipo debe quedarse con aspectos positivos "como el juego de siete contra seis".

El jugador guipuzcoano señaló como una de las claves para el Horneo Alicante lograr conjuntar lo antes posible el bloque del pasado año con los nuevos fichajes llegados a la plantilla.

"Son 12 caras nuevas y cuando más cohesionados estemos y antes lo consigamos, mejor nos irá a todos", aseguró Torriko, que también señaló como clave en las aspiraciones del equipo "que la portería nos ayude mucho".

El colectivo por delante

El central no se marcó como reto repetir el éxito individual de máximo goleador de la categoría, algo que logró el pasado año en la División de Honor, ya que recordó que "esta no es la misma competición ni por asomo", por lo que se conformó con "aportar todo lo que pueda al equipo".

Por último, el vasco se sintió "contento" por el hecho de que el proyecto de Fernando Latorre haya ayudado a que en la ciudad de Alicante se pueda volver a respirar un gran ambiente de balonmano tras unos años "a la sombra del Hércules y del Lucentum".

"No soy de aquí, pero se siente el calor de la gente. Espero que nos apoyen y que el pabellón esté lleno", concluyó justo antes de pararse a fotografiarse con un buen número de aficionados que le reclamaban un selfi tras su gran partido frente al invencible Barça de los récords.