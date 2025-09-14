La XXI Levante CUP 2025 combina emoción y tradición

El Hotel Doña Monse de Torrevieja fue el escenario elegido para la presentación oficial de la XXI edición de la Levante CUP Norte&Sur, uno de los torneos de golf de la FGCV más esperados de la temporada.

Este evento, que se disputará en el emblemático Vistabella Golf Club (Orihuela) a partir del lunes, y con el patrocinio de Duly, promete emociones y sorpresas, consolidándose como una referencia en el calendario deportivo de la Comunitat Valenciana.

La presentación contó con la presencia del presidente de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana Juan Pintor (que además juega con el Equipo Sur) quien destacó la importancia de este torneo, que une a jugadores de diferentes generaciones y categorías. "Este evento simboliza lo mejor de nuestro deporte: la pasión, la competitividad y, sobre todo, el respeto mutuo", afirmó Pintor, quien también destacó el crecimiento continuo de la Levante CUP.

Junto a Juan Pintor, estuvieron Pascual Jiménez, Presidente del Comité de Profesionales de la FGCV, además de Joaquín Rocamora de Vistabella Golf Club y de los capitanes de ambos conjuntos. El acto estuvo conducido por Alfredo Martínez, Presidente del Comité de Reglas y Campos federativo.

La Levante CUP 2025, que se juega bajo el formato "Ryder Cup", enfrenta al equipo del Norte (Alicante) contra el del Sur (Valencia y Castellón), en un formato único que mezcla profesionales, jugadores seniors y amateurs.

El presidente de la FGCV, Juan Pintor, en el centro de la imagen / Juan Cánovas

Los equipos presentarán las siguientes alineaciones:

Equipo Norte. Capitán Paco Valls y Álvaro Puchades Subcapitán: Rubén Lafuente, Carlos Abril, Francisco Lo Valvo, Borja Etchart, Carlos Clemares, Edu Pescador, Vicente Chuliá, Amancio Sánchez, Paco Cantero, Jorge García, Javier Balbastre y José Miguel Rosillo.

Equipo Sur. Capitán Pascual Jiménez y Fran Pintor Subcapitán: Liam Murray, Alfonso Buendía, Max Barendale, J. Ramón Amador, Diego Torné, Thomas Artigas, Emilio Rodríguez, José Manuel Carriles, José María Buendía, Mario Molinos, Juan Pintor y Cho Hyun.

La pasada edición, celebrada en Panorámica Golf Sport&Resort, sorprendió con la victoria del equipo Norte por un contundente 15-9, poniendo fin a una racha de victorias del equipo Sur. Este formato renovado, introducido en 2024, aportó frescura y nuevas dinámicas, convirtiendo al torneo en un espectáculo tanto para jugadores como para los aficionados al golf.

La Levante CUP no se disputaba desde 2019 debido a la pandemia, y su regreso en 2024 marcó el regreso de un evento muy esperado en la región. El evento combina jugadores de distintas edades, lo que permite ver enfrentamientos entre jóvenes promesas y veteranos del golf. Este enfoque inclusivo enriquece la competencia, mostrando la evolución del golf a lo largo de los años.

Vistabella Golf Club, que acogerá este año el torneo, es reconocido por su excelente mantenimiento y por ofrecer un recorrido desafiante tanto para profesionales como amateurs. Los jugadores destacan su belleza y la calidad de sus instalaciones.

Más allá de la rivalidad en el campo, la Levante CUP se caracteriza por un ambiente de convivencia entre los jugadores, que disfrutan de la camaradería y el respeto mutuo, creando un clima inmejorable tanto en el campo como fuera de él. El torneo no solo pone en juego la destreza deportiva, sino también la capacidad de los jugadores para disfrutar del golf en su versión más pura.

La Levante CUP sigue creciendo, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario golfístico autonómico. La competición sigue siendo un punto de encuentro clave para los golfistas de la región, y la edición de este año promete superar las expectativas con nuevas sorpresas, una gran afluencia de público y, por supuesto, mucha emoción en el campo.

Juan Pintor cerró su intervención con un mensaje de optimismo: "Os deseo la mejor de las suertes, que disfrutéis al máximo esta experiencia, y que sigamos trabajando juntos para hacer del golf un deporte cada vez más grande en nuestra comunidad."

Con todo listo para el inicio, la XXI Levante CUP promete ser un torneo memorable que no solo pondrá a prueba a los mejores golfistas de la región, sino que también celebrará la pasión y la tradición de este deporte en la Comunitat Valenciana.