La II Forty Golf Cup consagra a Alicante como capital nacional del golf amateur

Alicante ha vuelto a hacer historia. La II edición de la FORTY Golf Cup (FGC) ha superado todas las expectativas, consolidándose como uno de los eventos de golf amateur más ambiciosos y populares de España. Durante cuatro jornadas consecutivas, más de 1.500 personas han participado en un evento que ha combinado competición, formación, experiencias al aire libre y actividades abiertas al público. Una cita que confirma que el golf está de moda, es accesible y genera impacto económico y turístico en la Comunidad Valenciana.

Este año, la FGC ha superado su impacto con una participación récord de 260 jugadores, frente a los 180 de la primera edición. A ello se suman dos exitosas jornadas Open Day para todos los públicos. Además, se ha superado también la cifra de cursos de iniciación impartidos: cerca de 700 personas han participado en clinics gratuitos, confirmando el creciente interés por el golf entre nuevos públicos.

La FGC también ha reunido a rostros reconocidos del deporte y la comunicación que no han querido perderse esta cita. Entre ellos, Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal y firme defensor del golf como disciplina formativa; Jorge Armenteros, periodista deportivo y conductor de Ryder COPE; y Elena Jiménez, histórica reportera de TVE especializada en deporte olímpico. También han participado Iñaki Cano, veterano comunicador con una larga trayectoria en prensa, radio y televisión, y Lorenzo Sanz Durán, exjugador de baloncesto, dirigente deportivo y heredero de una de las sagas más emblemáticas del deporte español. A ellos se ha sumado también la golfista y vicepresidenta de la Federación Española de Golf, Mar Ruiz de la Torre o rostros conocidos como Miguel Carnero, Jaime Astrain o Fidel Alonso.

De izq a dcha: Xavier Darblade, Emilio Del Barrio, Toni Nadal y Paco Ganga / .

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la incorporación del Ladies International Team Trophy, un torneo femenino por equipos con carácter internacional que apuesta firmemente por la visibilidad y el liderazgo femenino en el golf amateur. Además de las competiciones, durante los días previos al torneo se desarrollaron ponencias, encuentros empresariales, cursos abiertos, y charlas.

Mar Ruiz de la Torre, vicepresidenta de la Real Federación Española de Golf, ha destacado el impacto del evento tanto en términos de participación como de promoción del deporte base: “En la Comunidad Valenciana estamos viviendo un momento de auge. Las inscripciones a clinics y cursos se han disparado, y eventos como la FORTY Golf Cup apoyan la difusión y demuestran que el golf es una puerta de entrada a hábitos saludables y redes personales y profesionales valiosas”.

Ruiz de la Torre ha subrayado también el papel clave de los clubes y organizadores: “Es fundamental para el desarrollo del golf que las comunidades cuenten con clubes involucrados y buenos gestores”. Impresionada por la dimensión social de la FGC, remató su intervención con un mensaje contundente: “Lo que más me ha emocionado es ver a familias enteras, niños y adultos, más de 700 personas que han pasado por aquí para descubrir el golf y probarlo por primera vez. A la promoción y al trabajo del equipo de la FGC le doy un 12 sobre 10”.

El golf es mucho más que un deporte. Es una palanca económica que impulsa sectores como la hostelería, los servicios o el ocio. Según datos del sector, por cada euro que un turista gasta en golf, otros siete se invierten en servicios locales. En ese sentido, la FGC refuerza la provincia de Alicante como destino turístico de calidad y contribuye al desarrollo del territorio.

Más de 1.000 personas se dieron cita en la gran fiesta de clausura, celebrada en Puntapiedra Coast Club, donde se entregaron los trofeos a los campeones del torneo. El equipo Bella Golf & Vodzka se alzó con la victoria absoluta, mientras que la pareja formada por Alejandro Alonso y Liam Murray fue la ganadora en la categoría Scratch. En la modalidad Hándicap, el primer puesto fue para la pareja compuesta por Eduardo Ipiens y Jaume Valens.

“La unión y el trabajo del equipo de FORTY han llevado el golf y sus valores más allá de nuestras fronteras. Es un honor organizar un evento que siempre unirá a las personas en torno al deporte, la amistad, la familia y el golf”, señalaba emocionado Emilio Del Barrio, presidente de FORTY Group y promotor del torneo.

Así se clausuraba un evento que va más allá del golf, una propuesta que impulsa el bienestar, el ocio de calidad y la creación de comunidad en torno a un deporte en auge. La FGC ya pone la vista en nuevos destinos del panorama nacional, con el objetivo de seguir llevando el golf más lejos, a más gente y con más impacto.