Manifestación propalestina
Javier Guillén lamenta la imagen que ofreció la Vuelta: "Podíamos haber convivido las manifestaciones y el deporte"
"Lamento y condeno lo ocurrido en la ultima etapa de la Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable", denuncia el director de la Vuelta
EFE
Javier Guillén, director de la Vuelta, lamentó "la imagen que ofreció la Vuelta" con la cancelación de la última etapa por la invasiones de la calzada e incidentes por parte de los manifestantes propalestinos.
"Lamento y condeno lo ocurrido en la ultima etapa de la Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que ocurrió. Lamento la imagen que se dio, y eso no me puede repetir" ha dicho Guillén.
Según explicó Guillén "podíamos haber convivido las manifestaciones y el deporte.
"Sabíamos que era un día complicado. Vimos que se producían incidentes, primero en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y en el circuito ya había invasión de la calzada. Situación muy difícil, tratamos de poner soluciones, pero a 3 km de meta otra invasión de calzada produjo caídas de los ciclistas y decidimos cancelar la etapa".
