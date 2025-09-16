Deporte, amistad y diversión en el III Encuentro Internacional de Antiguos Alumnos Jesuítas
Alicante acogió un evento en el que se disputaron diferentes torneos de fútbol, golf, pádel y vóley
El pasado sábado se celebró en Alicante el III Encuentro Deportivo Internacional, una jornada que supuso el broche a meses de preparación y esfuerzo. El resultado fue un día lleno de deporte, convivencia, amistad, compañerismo y, por supuesto, mucha diversión entre todos los asistentes.
A la cita acudieron antiguos alumnos de Madrid, Portugal, Villafranca, Málaga y Valencia. La jornada arrancó con el torneo de golf en el campo de Alicante Golf, diseñado en su día por el legendario Seve Ballesteros y considerado uno de los más bellos de la provincia. Más tarde, en las instalaciones del Colegio Inmaculada Jesuitas, se disputaron diversas disciplinas: fútbol, pádel, balonmano y baloncesto.
Ya por la tarde se vivieron las esperadas finales de fútbol 11, vóley femenino y pádel, todas con un altísimo nivel y máxima emoción. Para reponer fuerzas en medio del calor, los asistentes pudieron degustar un buen arroz al estilo alicantino, en un momento perfecto de pausa y convivencia entre todos los participantes del evento.
En lo deportivo hubo espacio para todo, desde jugadores de gran nivel y carácter competitivo hasta quienes acudieron simplemente a disfrutar, compartir y revivir viejos tiempos. Eso sí, siempre con respeto y buen ambiente.
Ganadores por disciplinas
- Golf 2ª Categoría: Antonio Peixoto (Lisboa)
- Golf 1ª Categoría: Luis Coloma (Alicante)
- Baloncesto: Villafranca
- Balonmano: Villafranca
- Fútbol 7: Alicante
- Fútbol 11: Málaga
- Pádel Femenino: Mila Alarcón y Noelia Mateo (Alicante)
- Pádel Masculino 2ª Cat.: Luis Chacón y Carlos Cuadrado (Villafranca)
- Pádel Masculino 1ª Cat.: Pablo Manero y Pedro Rosell (Alicante)
- Vóley Femenino: Alicante
Como colofón se celebró la cena de clausura y entrega de premios en el lugar más emblemático de la capital provincial, el Castillo de Santa Bárbara, con unas vistas incomparables de Alicante. Durante la ceremonia, el presidente de la Federación Nacional de Antiguos Alumnos Jesuítas, Máximo Caturla, anunció las próximas sedes del Encuentro Deportivo: en 2026 será en Madrid y en 2027 en Lisboa.
