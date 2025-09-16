La I Maratón Internacional Elche-Alicante llega a los 4.000 inscritos

La I Maratón Internacional Elche-Alicante 42 K, organizada por el Club Atlético Montemar y que partirá el 30 de noviembre desde las inmediaciones del Palacio de Altamira ilicitano, llega a los 4.000 inscritos, de los que la cuarta parte son extranjeros y proceden de 50 países.

A los 2.995 atletas con nacionalidad española se les suman deportistas de otros diez países hasta completar los once primeros puestos de esa clasificación por inscritos. Los que figuran a la cabeza son: Francia, 210; Reino Unido, 175; Polonia, 89; Bélgica, 81; Italia, 60; Países Bajos, 57; Alemania, 50; Suiza, 43; Suecia, 35, y Noruega, 29. A estos hay que añadir, entre otros, Estados Unidos, México, Marruecos, Argelia, Nueva Zelanda, Australia y Laos

Las 2.995 inscripciones de atletas españoles provienen, preferentemente, de las provincias de Madrid -la mayoritaria-, Albacete, Almería, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Lérida, Murcia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La organización espera llegar a los 5.000 participantes para cerrar el cupo de inscritos en esta primera edición. La participación se puede formalizar en maratonelchealicante.com.

Cartel del evento. / INFORMACIÓN

El recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante es prácticamente llano. El punto más elevado, si se puede considerar de este modo, estará en Elche (80 metros sobre el nivel del mar). Desde allí, y en ligero descenso, se llegará hasta Ciudad de la Luz (0 metros sobre el nivel del mar), para seguir llaneando hasta la meta situada en el Muelle 12 del puerto de Alicante, en la zona Ocean Race. Los 42 kilómetros se distribuyen así: once por el centro urbano de Elche, 20 kilómetros en el tramo comprendido entre ambas ciudades, y los últimos once por el casco urbano de Alicante. Finalizará en el Muelle 12 del puerto de Alicante.

Se pondrá también en disputa el Campeonato Autonómico de Maratón, que desde el pasado 10 de junio figura en el calendario de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Este campeonato se ponía en juego, en los últimos años, en la Maratón de Valencia.

La I Maratón Internacional Elche-Alicante incorpora en las medallas las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro. La parte posterior de las preseas deja espacios para que los participantes puedan grabar sus nombres y el tiempo conseguido en los 42,196 kilómetros de la prueba.