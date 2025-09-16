Miguel Bou se proclama campeón autonómico en aguas abiertas

Miguel Bou se proclamó campeón autonómico en aguas abiertas el pasado domingo en el Puerto de Valencia. El nadador nuciero completó primero los 2.500 m. de la travesía para alzarse con su primer entorchado autonómico absoluto y también en Máster A. De esta forma suma un nuevo triunfo a su temporada 2025 en Aguas Abiertas, donde ha ganado todas las travesías en las que ha participado, menos una (Tabarca-Santa Pola), incluyendo el Nacional de Aguas Abiertas en Ibiza, donde también fue oro en la prueba de la Copa del Mundo.

Miguel Bou escribió una nueva página de oro para el deporte nuciero el pasado sábado 13 de septiembre al proclamarse Campeón Autonómico de Aguas Abiertas, en categoría absoluta, por primera vez. Miguel Bou pertenece al club Vila-Swim Fondistas.

Miguel Bou suma un nuevo triunfo en Aguas Abiertas. / INFORMACIÓN

Autonómico para Bou

Miguel Bou (2003) se impuso con gran autoridad sobre sus rivales, cubriendo la distancia de 2.500 metros en un tiempo de 29 minutos, 44 segundos y 94 centésimas. El nadador nuciero ya fue segundo en la edición de 2023, tras el internacional Pablo Martínez y este año se quitó la espina con el oro autonómico 2025 absoluto en aguas abiertas. El segundo clasificado fue Álvaro Juan (2006), del FERCA, cruzando la meta 1 minuto y 40 segundos después de Bou. Entretanto, Alfred Piqueres (2004), del Vila-Swim, obtuvo la tercera plaza absoluta, a solo 6,40 segundos del nadador junior del FERCA.

En féminas la campeona autonómica fue Adriana Mora (2006) del FERCA.

Próximos objetivos

A sus 21 años, cumplirá 22 en diciembre, Miguel Bou está viviendo una de sus años deportivos más laureados. Para cerrar su exitosa campaña de aguas abiertas Miguel Bou participará en octubre en Ibiza en las rondas clasificatorias de la prueba mundial Ocean Man.