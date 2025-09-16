Atticgo Balonmano Elche
Nuria Andreu no continúa como directora deportiva del Atticgo
La ex jugadora se centrará en dirigir al equipo filial que actualmente milita en la División de Honor Plata Femenina
EFE
La ex jugadora Nuria Andreu no continuará como directora deportiva del club ilicitano durante la presente temporada para centrarse en dirigir al Atticgo BM Elche de División de Honor Plata femenina, el equipo filial, según informó este martes el club.
La entidad ilicitana, a través de una nota pública, agradeció a la ex jugadora santapolera "todo el esfuerzo invertido" en su labor de planificación deportiva para el pasado y presente curso.
Andreu, jugadora histórica del Atticgo Elche, fue protagonista directa de la mejor etapa del club, con el que ganó tres títulos, y asumió el cargo de la dirección deportiva en junio del pasado año. La ex jugadora compaginó el trabajo en los despachos con los entrenamientos en la pista del el equipo filial, hasta que ha decidido dar prioridad a su trabajo en el banquillo.
