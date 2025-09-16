Topuria convencido de que tumbaría a Crawford en un combate de boxeo

El campeón del mundo del peso ligero de la UFC (o artes marciales mixtas), Ilia Topuria, ha retado al boxeador Terence Crawford a combatir sobre un cuadrilátero y no tiene duda de que le tumbaría sin excesivo esfuerzo.

El peleador afincado y formado en Alicante, planteó este combate después de que el estadounidense derrotara el pasado sábado al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y le arrebatara todos los títulos mundiales de peso supermediano.

"Desde hace muchos años quería irme al boxeo y probar mis habilidades, ahora que tenemos un libra por libra legítimo en el boxeo, me encantaría medirme con Terence Crawford y no tengo ninguna duda del resultado: victoria, sin duda", enfatizó el púgil hispanogeorgiano en declaraciones a los medios en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Ilia Topuria, tras noquear a Oliveira y lograr su segundo cinturón de la UFC en Las Vegas. / UFC

Topuria, de 28 años, conquistó el título del peso ligero de la UFC tras derrotar por K.O. al brasileño Charles Oliveira en Las Vegas el pasado 29 de junio. Invicto en la UFC, el luchador crecido para el combate en el gimnasio alicantino de los hermanos Climent, también fue campeón del mundo en el peso pluma cuando ganó en febrero de 2024 al australiano Alexander Volkanovski.

Un pique ¿forzado?

Crawford, que dio el salto en dos categorías de peso para medirse a la mayor estrella de la última década, pasa a ser ya uno de los referentes indiscutibles de este deporte, un estatus que tanto Turki Al-Alshikh, promotor saudí, como Dana White, presidente de la UFC, buscan revivir junto a Netflix, encargada de retransmitir este evento a nivel mundial.

‘Bud’ Crawford fue noticia incluso antes de arrancar el pleito, gracias a la canción con la que entró al escenario. Terence, norteamericano de pura cepa, usó la pieza que canta Antonio Banderas en la película El Mariachi y que Ilia Topuria emplea desde su irrupción profesional para sus entradas en los combates de la UFC, un gesto que rápidamente se convirtió en viral y generó gran revuelo en redes sociales.

El sábado, tras la velada que coronó a Crawford, Topuria escribió en sus redes un mensaje retador: "Primero me llama borracho, después camina al ring con MI canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar el mariachi en el ring. Y Canelo, me guardaré un round para ti después". El hispanogeorgiano parece que está allanando el camino hacia una posible transición al boxeo en el futuro, una vez concluya su carrera en las artes marciales mixtas porque ya es uno de los mejores boxeadores y noqueadores que ha dado la UFC.

La velada en España

Respecto a la posibilidad de que WOW, la promotora en España de los eventos de UFC, organice una gran velada en el Santiago Bernabéu el próximo año, Topuria afirmó que "está mucho más cerca de lo que parece".

Las mejores imánes del WOW, el espectáculo de lucha de Ilia Topuria en Alicante / Áxel Álvarez

"Seguramente tengamos un evento de la UFC en 2026 en España, es un hecho. Están sintiendo el crecimiento que tenemos en nuestro país y se está viendo reflejado en todos los eventos que hacemos en WOW, porque los llenamos todos. No tienen mucho más que pensar. Se han dado muchos pasos. Está ya muy cerca de que esté todo finalizado", comentó el púgil formado en Alicante.

Quedan "algunos detalles" por concretar debido a que un evento de la UFC requiere mover a mucho personal y una amplia logística. "Pero, al final, estoy seguro de que se va a llevar a cabo", aventuró Topuria.