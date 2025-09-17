El campeón olímpico Samuel Sánchez disputará el Criterium y Gran Fondo de La Nucia

El exciclista asturiano Samuel Sánchez, medalla de oro de en la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, estará presente en el Criterium Internacional y en el Gran Fondo La Nucía, que se disputarán el próximo 18 y 19 de octubre, según ha informado este miércoles la organización de la prueba.

Samuel Sánchez se une de esta forma a otras leyendas del ciclismo español que ya han confirmado su presencia, como el pentacampeón del Tour de Francia y doble vencedor del Giro de Italia, Miguel Indurain, el ganador de la ronda francesa, Pedro Delgado, o la campeona del Mundo de ciclismo en pista, Dori Ruano.

Estrellas del pelotón

También han confirmado su participación en la doble prueba varias estrellas del pelotón actual, tanto en hombres como mujeres, como el neerlandés Dylan van Baarle, que actualmente forma parte del Visma Lease a Bike, el mexicano Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia, o la francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del último Tour de Francia femenino.

Indurain ha sido el encargado de diseñar el recorrido de la prueba de Gran Fondo, de 132 kilómetros, abierta a todos los aficionados que lo deseen.