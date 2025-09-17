Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

El campeón olímpico Samuel Sánchez disputará el Criterium y Gran Fondo de La Nucia

El asturiano se une a la lista de estrellas que participarán en el evento el próximo mes de octubre

Samuel Sánchez, durante una carrera ciclista reciente

Samuel Sánchez, durante una carrera ciclista reciente / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El exciclista asturiano Samuel Sánchez, medalla de oro de en la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, estará presente en el Criterium Internacional y en el Gran Fondo La Nucía, que se disputarán el próximo 18 y 19 de octubre, según ha informado este miércoles la organización de la prueba.

Samuel Sánchez se une de esta forma a otras leyendas del ciclismo español que ya han confirmado su presencia, como el pentacampeón del Tour de Francia y doble vencedor del Giro de Italia, Miguel Indurain, el ganador de la ronda francesa, Pedro Delgado, o la campeona del Mundo de ciclismo en pista, Dori Ruano.

Estrellas del pelotón

También han confirmado su participación en la doble prueba varias estrellas del pelotón actual, tanto en hombres como mujeres, como el neerlandés Dylan van Baarle, que actualmente forma parte del Visma Lease a Bike, el mexicano Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia, o la francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del último Tour de Francia femenino.

Indurain ha sido el encargado de diseñar el recorrido de la prueba de Gran Fondo, de 132 kilómetros, abierta a todos los aficionados que lo deseen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents