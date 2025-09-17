Los entrenadores, grandes olvidados del atletismo

El atletismo es uno de los deportes más duros por la exigencia física para alcanzar sus objetivos, lo que en muchos casos deriva en problemas físicos y en la soledad en días de lluvia o con frío en las pistas de entrenamientos. El caso más similar es la natación, aunque las 'tiradas' se hacen dentro del agua y la relación con los entrenadores es más distante por estar en un medio distinto.

Sobre todo fuera de temporada, las pistas del CAR Sant Cugat son un goteo de atletas y entrenadores, algunos pensando en la pista cubierta y otros en el cross. Se ve al expertiguista Igor Bychkov con su grupo, al también insigne exsaltador de pértiga Alberto 'Lobito' Ruiz con el suyo (Artur Coll es uno de ellos), a Àlex Codina con Jesús David Delgado o a Ricardo Diéguez con Jaël Bestué.

"Lo pienso y a veces no entiendo por qué lo hace. Cuando me sale una buena temporada o el día que hice 22.19 en 200, por el que más me alegré es por él. Pensé... ahora tiene sentido todo el esfuerzo que hace por mí, sacrificando a su familia y perdiendo dinero a veces", decía Bestué a SPORT sobre el entrenador, el 'Panter'. Sabias palabras de una atleta estelar dentro y fuera de la pista.

Jaël Bestué, junto a su entrenador Ricardo Diéguez / INSTAGRAM

Si uno sale a caminar, podría encontrarse a Alejandro Aragoneses con el marchador Paul McGrath o a Sergio Ezquerro con el futuro de la marcha para la próxima década, Sofía Santacreu. Otra opción es echar un vistazo a las pistas de la Mar Bella y allí estará el excuatrocentista con Guillem Crespí o con una Sara Gallego que sigue soñando con recuperarse (antes la dirigía Àlex Codina).

Para acabar con el retazo, el Parc del Lledoner en Canovelles permite ver a Alfons Guillén entrenando a la prodigiosa ochocentista catalana Marta Mitjans, mientras que el lesionado Àlex Pintado (1.500) se entrena en Santa Coloma de Gramenet con Domingo López. Cuando estaba en activo, la marchadora July Takacs hacía 'tiradas' eternas junto a su entrenadora Montse Pastor.

A nivel nacional, citar a Antonio Serrano (lleva a Marta Pérez, a su hija Marta Serrano, a Adel Mechaal y en su día a Juan Carlos Higuero y al 'Tete' De la Ossa), Ramón Torralbo como forjador de Ruth Beitia y ahora de Andrea Tankeu, Jacinto Garzón con María Pérez, Ramón Cid con María Vicente o el jubilado Juan Antonio Carrillo con el bicampeón mundial Álvaro Martín.

Ramón Torralbo y Ruth Betia formaron un binomio perfecto / EFE

La lista seguiría hasta el infinito, con el difunto Gregorio Rojo llamando a Reyes Estévez para que bajase a entrenar o con Enrique Pascual, gran responsable del oro olímpico de Fermín Cacho en 1.500 en Barcelona'92 o ahora del luso Isaac Nader (oro en Tokio en 1.500). Casos contados como Chuso García Bragado, adquirieron tal grado de madurez que acabaron entrenándose a sí mismos.

Por eso, cobra importancia el detalle de la Federación Española de Atletismo al fotografiar con sus entrenadores a Quique Llopis tras su magnífico cuarta puesto en 110 metros vallas y a Marta Pérez tras rozar las plazas de finalistas en 1.500 (9ª). El valenciano repitió la posición de los Juegos de París y la soriana calcó el puesto de los Juegos de Tokio (mismo estadio que el Mundial).

Jacinto García y María Pérez, sinónimo de éxitos / RFEA - SPORTMEDIA

Llopis, una de las estrellas del atletismo español, se entrena a las órdenes de un Toni Puig que está realizando un sensacional trabajo al frente de los relevos en la selección española. "Los entrenadores son muy importantes para los atletas y en mi caso no es una excepción. Te diría que Toni es el responsable al 90% de todos mis resultados", dijo el vallista a SPORT ya desde Tokio.

Marta Pérez es una de las múltiples figuras que ha formado Antonio Serrano, quien vivió con emoción en Tokio la actuación de su hija Marta en 3.000 obstáculos (tercera marca española de la historia con 22 años). Pese a la dureza de los entrenamientos del grupo, la soriana ha reiterado lo a gusto que se siente con el solanero y la buena conexión que tienen desde hace muchos años.