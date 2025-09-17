El Huesitos La Vila pone en marcha el «cuarto tiempo»

El Huesitos La Vila quiere dar un paso más en la profesionalización de la entidad que milita en la máxima categoría del rugby. El club quiere aprovechar los valores que desprende el deporte del balón ovalado como la disciplina, el respeto, la integridad, la pasión y la solidaridad para incorporarlos al mercado laboral a través de sus jugadores del primer equipo. La Vila pondrá en marcha en los próximos días un proyecto que quiere ser pionero por la forma de realizarlo. El objetivo es formar a cada uno de sus jugadores en la disciplina que mejor se adapte a sus características para allanar su camino más allá del rugby e incluso ofrecer a empresas a jugadores formados y que llevan consigo los valores humanos que les proporciona el rugby.

El proyecto es voluntario para los jugadores, pero ya hay inscritos 16 que han tenido que cumplimentar un test para iniciar el trabajo inicial y ver necesidades. La empresa de personal Mohure es la encargada de llevar a cabo todo el proceso. Los jugadores se pueden incorporar al mercado laboral incluso durante su etapa deportiva (siempre que sea compatible los horarios de un equipo profesional) o bien cuando finaliza su periplo de jugador en activo.

«La idea es formar a los jugadores en las disciplinas que mejor se adapten a ellos para que al terminar tengan un futuro profesional muy interesante y además las empresas se beneficien de contar con personas que exportan los valores esenciales del rugby», explica Guillem Carrión, presidente del Club de Rugby Huesitos La Vila.

La iniciativa está diseñada específicamente para impulsar la transición de los exdeportistas hacia nuevas carreras profesionales, potenciando las habilidades adquiridas durante su trayectoria deportiva.

El programa

El programa al que se someten los jugadores tienen varias etapas. En la primera, llamada «quién soy yo» y tras una presentación previa, la empresa realiza una entrevista personal con cada uno para conocer su historia y sus fortalezas. A continuación, el siguiente paso es la revisión del historial de cada uno así como poner a punto su perfil de Linkedin con el objetivo de potenciar su visibilidad y marca. Después la empresa lleva a cabo una charla inspiradora con cada uno con el objetivo de inspirarse en referentes reales. Tras ello, cada jugadores realiza una simulación de entrevista con un feedback personalizado con el objetivo de ganar confianza en su comunicación laboral.

«Las empresas podrán contratar personas formadas y con los valores fundamentales del rugby» Guillem Carrión — Presidente del Club de Rugby Huesitos La Vila

El club espera que antes de Semana Santa están todas las fases del proyecto finalizadas. Un proceso que la entidad vilera ha denominado «cuarto tiempo» y que está muy ilusionado por lo positivo que puede ser para los jugadores, que aprovechan de la mejor forma posible su estancia en el equipo pensando en un futuro siempre incierto sin una formación adecuada. «Es muy positivo para todas las partes. Las empresas podrán incorporar jugadores muy vinculados con los valores del rugby», afirma Guillem, al que este deporte le ha marcado su vida y su carrera laboral. «El rugby ha sido gran parte de mi vida y lo sigue siendo. Los valores que te inculcan este deporte me sirven para el mundo laboral y para todo en general», señala el exjugador del Huesitos, muy comprometido con el nuevo proyecto que en breve verá la luz.

Pretemporada

El conjunto que entrena Falu Quirelli está ultimando la preparación de cara el inicio de la competición en la División de Honor el último fin de semana del mes ante el Ordizia. El equipo vilero, muy reforzado respecto a la pasada temporada, ha mostrado buenas sensaciones en los encuentros amistosos, el último ante el Liceo Francés en el que el Huesitos fue de menos a más para acabar imponiéndose con comodidad en El Pantano. El equipo debutará en casa ante el Barcelona en un encuentro en el que espera llenar las gradas de su estadio en una las temporadas más ilusionantes de los últimos años. El club está profesionalizándose de cara a afrontar una nueva campaña en la máxima categoría del rugby nacional donde el objetivo es estar lo más arriba posible en la clasificación final.