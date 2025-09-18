Fernando Latorre: "Ahora empiezan los partidos terrenales"

El Horneo EÓN Alicante juega este fin de semana su primer partido a domicilio de la temporada y lo hace en la pista del Sanicentro BM Gualajara (domingo, 21 de septiembre a las 20:30 horas).

Tras el debut en la Liga Asobal ante el Barça, para Fernando Latorre, ahora el equipo "empieza con los partidos terrenales". Y lo hace ante "un rival directo". "Guadalajara tiene el mismo objetivo que nosotros que es la salvación. Va a ser un partido complicado porque es un rival competitivo y más en su casa. La prueba la tuvimos el año pasado que logró salvarse. Así que, para poder puntuar allí tenemos que tener el control total del partido".

El técnico alicantino tiene muy claro el punto fuerte de su rival: "en el cara a cara y en el cuerpo a cuerpo se defienden bastante bien". Otro aspecto a destacar del partido del domingo será "la presión ambiental" que vivirá el equipo en el David Santamaría. "Es un factor importante porque es un equipo de corazón y de garra y cuando juegas en casa en esas acciones complicadas, tener ese ambiente a favor le ayuda al jugador a crecer y ahí está la clave".

Puede pasar de todo

Aun así, confía en sus jugadores y "en las ganas que tienen de este partido". Advierte: "Pueden pasar muchas cosas. Ya lo vimos en los resultados de la primera jornada. Y pase lo que pase el domingo, ni vamos a ser los mejores ni los peores. No significará nada. Confío en que este tipo de partido nos puede venir bien para el resto del año".

"Hay que recordar que somos un recién ascendido y el equipo al que todos deben de ganar. Nosotros nos vemos desde dentro y sabemos que vamos a ser competitivos, pero en las pistas nos van a querer ganar. Así que, jugaremos nuestras bazas según el rival. Seremos un equipo camaleónico", añade.

Lograr los 2 puntos en Guadalajara supondría "mucho porque será un rival directo, así que serán más de 2 puntos". "Además, luego nos viene Torrelavega y dos salidas seguidas. Es un inicio de liga complicado, por lo que ganar nos daría confianza para afrontar lo que viene", confiesa Latorre.

Conseguirlo pasa por un "buen inicio de partido y aguantar lo máximo posible", reconoce el alicantino. "El inicio de la segunda parte también tiene que ser bueno para que, desde el minuto 50 puedas seguir vivo porque es ahí cuando uno se juega las castañas. Si llegamos vivos a ese minuto, podemos jugar nuestras opciones porque la presión por vencer la tendrán ellos".