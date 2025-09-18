LIGA DE CAMPEONES FEMENINA
El Real Madrid aplasta al Eintracht Francfort (3 - 0) y logra junto al Barcelona y el Atlético un hecho histórico: tres equipos españoles en primera ronda
Una gran actuación de la colombiana Linda Caicedo, quien anotó el gol final, sentenció la eliminatoria
EFE
El Real Madrid femenino se clasificó este jueves para la primera ronda de la Liga de Campeones al imponerse 3-0 al Eintracht Francfort (5-1 global), cuatro veces campeón de la competición, en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación, tras una gran actuación de la colombiana Linda Caicedo, quien asistió y anotó el gol final que sentenció la eliminatoria.
Las de Pau Quesada comenzaron el partido con el control del juego, sin necesidad de tener la posesión absoluta del balón, pero aprovechando los espacios y presionando con intensidad la salida del Eintracht.
Con la ventaja de la ida (1-2) y el factor cancha a su favor, las merengues fueron poco a poco imponiendo su dominio y encontraron la primera recompensa en el minuto 9, cuando una gran jugada individual de Linda Caicedo terminó con un centro que Naomie Feller convirtió en gol tras el rechace de la portera rival.
A partir de ahí, las blancas se asentaron aún más en campo contrario, y fue Caicedo nuevamente quien asistió a Signe Bruun para el 2-0 en el minuto 34, dejando claro que las alemanas poco podían hacer ante la artillería blanca.
El Eintracht, un equipo con una rica historia europea y cuatro títulos de la Champions en su haber (2002, 2006, 2008 y 2015), quedó desinflado y sin respuesta ante el dominio de las locales. La sentencia llegó en el minuto 60, cuando Caicedo anotó el tercer gol tras una gran jugada personal que dejó sin opciones a Altenburg.
Con esta victoria, el Real Madrid asegura su pase a la fase liga por quinto año consecutivo, con el objetivo de superar por fin los cuartos de final, una barrera que aún se les resiste. Junto al Barcelona, ya clasificado directamente, y al Atlético de Madrid, que también avanzó, se da un hecho histórico: tres equipos españoles en primera ronda, un logro sin precedentes en el fútbol femenino.
Este viernes, el Real Madrid conocerá a sus rivales en el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará en Nyon (Suiza).
