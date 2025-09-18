Sandro Rosell ante la juez del 'caso Negreira': "Con 250 euros por informe cómo vamos a comprar árbitros"

Los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu han justificado ante la juez Alejandra Gil, que instruye el 'caso Negreira' por presunta corrupción deportiva, los pagos por el asesoramiento y los informes sobre árbitros del exdirigente abritral José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enriquez Romero. El Barça les llegó a desembolsar un total de 7,6 millones de euros durante 18 años.

Los dos exmandatarios han asegurado que esos pagos correspondían a un servicio que heredaron de los anteriores dirigentes de la entidad. Los informes elaborados por el hijo del exvicepresidente del Comité Ténico de Árbitros (CTA), llegaban a las oficinas del club y eran útiles. "Nos iban bien", han declarado, defendiendo además la pertinencia de contar con esa información para una mayor y mejor preparación de los partidos -frente a los abogados del Real Madrid, que forman parte de la acusación-, y rechazando que la intención fuera sobornar a los árbitros.

Rosell, según las fuentes jurídicas consultadas, lo expuso así en su declaración: "Con 250 euros por informe, ¿cómo se puede comprar a alguien?". Fue más allá y argumentó que el Barça ganaba porque tenía "un equipazo" con Messi y Piqué y, por lo tanto, no tenía ninguna necesidad de pagar a Enriquez Negreira y a su hijo para que influenciaran en los árbitros y estos nos les perjudicaran.

Josep Maria Bartomeu abandona la Ciutat de la Justicia tras declarar por el caso Negreira. / Jordi Cotrina / EPC

En la misma línea se expresó, tras su declaración, Bartomeu: "Queda claro que habían unos servicios tanto de asesoramiento técnico arbitral como unos informes, y había una contraprestación económica. No tiene ningún sentido que con el equipo que teníamos con Messi, el mejor equipo del mundo, nos hiciera falta ayuda arbitral".

Bartomeu, que igual que Rosell solo contestó a su abogado, rechazó de plano las acusaciones de corrupción deportiva y explicó que los informes del hijo de Negreira llegaban al club. Esos informes, según el exdirectivo Albert Soler, se remitían a la ciutat deportiva del club en Sant Joan Despí, donde se entrena el primer equipo. Si se usaron o no lo aclararán en diciembre los extrenadores del equipo Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, que están citados como testigos, junto con Joan Laporta.

Albert Soler abandona la Ciutat de la Justicia tras declarar por el caso Negreira. / Jordi Cotrina / EPC

Este jueves ha sido una día clave en la investigación sobre el 'caso Negreira'. Depués de dos años y medio de investigación, ha sido interrogados como imputados Rosell, que fue incluido en el último momento en la denuncia del fiscal, y Bartomeu, junto con los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau. También ha comparecido en el juzgado Ana Paula Rufas, la mujer del exdirigente arbiteral y que, según la Guardia Civil habría percibido tres millones de euros entre 1992 y 2023, unos ingresos "aparentemente injustificados". Esta imputada se ha acogido a su derecho a no declarar.

En cambio sí ha contestado a las preguntas de la jueza, de los fiscales y de su abogado Javier Enríquez Romero, el hijo del exvidepresidente del CTA, que ha admitido que elaboró informes sobre árbitros para el FC Barcelona, pero que él se los entregaba a Josep Contreras, un cargo del club (responsable del Barça B) y este los remitía a la entidad y los cobraba. De esta manera, Contreras, ya fallecido, hacía de intermediario y se quedaba con una comisión que, según algunas fuentes, era del 45%.

Enríquez Romero ha reconocido que él también ha asesorado a otros clubs y que desconocía que su padre tenía relación con el Barça. Ha afirmado que cuando se enteró de esta circunstancia tyuvieron una discusión muy fuerte, y que al pedir explicaciones a su progenitor, éste le contestó. "¿Y a ti qué coño te importa?".