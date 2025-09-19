Fútbol
LaLiga no prohibirá banderas palestinas si los partidos se desarrollan con normalidad
Javier Tebas ha reflexionado con que "todo lo que sea dentro de un orden y sin parar nada, hay que respetarlo, pero una vez que se para una competición o se para una carrera , es otra cuestión"
EFE
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha anticipado este viernes en Valladolid que no tiene intención de prohibir la entrada con banderas palestinas a los campos, siempre que la competición se desarrolle con normalidad.
"No vamos a prohibir la entrada a las banderas palestinas, pero lo que queremos es que el evento deportivo se desarrolle con normalidad", ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las protestas que afectaron varias etapas de la Vuelta Ciclista a España, antes de participar en un coloquio en la capital vallisoletana.
Tebas ha reflexionado con que "todo lo que sea dentro de un orden y sin parar nada, hay que respetarlo, pero una vez que se para una competición o se para una carrera , es otra cuestión" y ha incidido en que "el deporte tiene que seguir".
El presidente de LaLiga, que hecho estas declaraciones antes de participar en un coloquio con el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha reconocido que el tema de Palestina es "difícil y duro".
Sobre la postura de LaLiga ante posibles partidos con equipos de Israel en competiciones europeas, ha señalado que la entidad que preside no organiza este tipo de encuentros y que, llegado a ese caso, la opción a seguir será la que decida el organizador de la competición.
Sin embargo, ha subrayado que "siempre serán decisiones complicadas" y ha reconocido que, si se dan esos cruces, desea que, tras un conflicto de hace muchísimos años, por lo menos esté en una situación donde no haya población sufriendo".
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm