Tres empresarios mexicanos entran al Lucentum tras su desvinculación con el Intercity

La Fundación Lucentum se desvincula del Intercity y presenta su asociación por cinco años con un grupo empresarial familiar mexicano integrado por Roberto Aguayo, Juan Carlos Díaz y Sebastían Díaz. Estos tres socios, ya propietarios del club Ángeles de Ciudad de México, pasan a formar parte del patronato de la fundación, compuesto otros tres dirigentes actuales y que seguirá siendo presidido por Daniel Adriasola.

El divorcio "amistoso" con el club de fútbol de Salvador Martí implicó la compra de los derechos federativos del primer equipo del HLA Alicante, suma abonada por los inversores mexicanos. Según ha confirmado Adriasola en la rueda de prensa ofrecida desde la clínica HLA Vistahermosa, aunque se haya anunciado este viernes, el grupo liderado por Aguayo participó en la confección de la plantilla para esta temporada y en la toma de decisiones desde la renovación de Rubén Perelló, en julio. Según ha reconocido Adriasola, los inversores incluso estuvieron presentes en la victoria de abril sobre el Ourense, por lo que la operación se ha estado preparando desde hace meses mientras, como ha dicho Aguayo, ellos esperaban que en el Lucentum se pusiesen las cosas en orden antes de dar el salto.

Los mexicanos apuntan a ACB

Los mexicanos han tenido claro que "la liga Endesa es la segunda mejor del mundo y queremos estar cerca de ella", trasluciendo sus intenciones de ascender en el marco del quinquenio que compartirán en el HLA Alicante. No obstante, saben que esa meta requiere, antes, de de fortalecer la base del club y aumentar en el número de abonados, lo que parece ser el primer objetivo declarado por los tres nuevos patronos del Lucentum.

Para el presidente del Lucentum, esta nueva etapa aportará la estabilidad que el club necesita para "crecer y no estar siempre achicando aguas". Aunque este año el primer equipo seguirá dentro de la fundación, Adriasola ya adelantó que a lo largo de la temporada se conformará una Sociedad Anónima Deportiva, opción que desde hace tiempo reivindica como la mejor para el futuro del HLA Alicante.

Por su parte, Aguayo ha señalado que en su familia son "gente de baloncesto" y se remitió a un tío abuelo que fue tres veces olímpico con México. Ya en su país son los propietarios del Ángeles Ciudad de México, que participa en la Liga de la Costa del Pacífico mexicana. Ahora dan el salto a Alicante, en la que ven "mucho potencial" y un factor que les llevó a tener claro que el Lucentum era el equipo indicado y aseguran que es "fácil enamorarse de la ciudad", algo que les atrajo a ellos y que confían también será un reclamo para la llegada de jugadores.

"En la construcción de esta plantilla estuvimos ya alineados en decisiones como la renovación de Larssen o el regreso de Brad Davidson", ha asegurado Aguayo. Preguntado por su papel en el Lucentum, Aguayo ha respondido que "el presidente es Daniel (Adriasola)" y que, por otra parte, él pretende estar presente en todas las áreas del equipo pero sin asumir un rol específico en el organigrama. Sus dos primos, Juan Carlos y Sebastián Díaz, también estarán en el día a día de la fundación.

Tres desembolsos de dinero

Sobre el monto de dinero desembolsado en la operación no se dieron detalles, aunque Adriasola cifró el coste de funcionamieto del primer equipo (sin contar salarios) en 1,1 millones de euros. Lo que sí se sabe es que los socios mexicanos, además de comprar los derechos del Intercity sobre el equipo, han ayudado a saldar deudas de temporadas pasadas y además han aportado dinero en la planificación de esta campaña, por lo que es presumible un importante desembolso económico en esta operación.

Al respecto de estos meses de negociación y de espera hasta el anuncio de esta nueva etapa, que fuentes de la fundación califican como la "tabla de salvación" del equipo, Adriasola ha reconocido que "ha habido turbulencias, pero algo que ellos (los mexicanos) han agradecido es la transparencia sobre lo que pasaba". Al preguntarle por si esta nueva asociación le motivaba a soñar con el ascenso, Adriasola ha sido más cauteloso y ha repetido que el objetivo es crecer y ser una entidad más sólida.

Una de las mayores pretensiones es la incorporación de dos personas a tiempo completo para potenciar la comunicación del club y la organización de eventos. Aguayo, además, desea mejorar la experiencia del aficionado en el Pedro Ferrándiz, un asunto sobre el que Adriasola ya ha dicho que este lunes se reunirá con la Concejalía de Deportes para hablar, entre otras cosas, del cambio del parqué.