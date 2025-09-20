La alicantina Charo Esquiva disputará la final europea sub-18

La tenista alicantina Charo Esquiva se ha clasificado este sábado por la mañana para la final del Campeonato de Europa sub-18 que se está disputando esta semana en la localidad austriaca de Oberpullendorf, al derrotar en semifinales, sin excesivos problemas, a la sueca Linea Bajraliu.

La joven deportista de Bigastro, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, se ha impuesto en dos sets, por 6-2 y 6-4, en una hora y 18 de minutos de duelo que se decantó a su favor tras una primera manga en la que fue muy superior a su oponente y un segundo set en el que supo administrar en el tramo decisivo un break favorable.

Esquiva, que viene de ser cuartofinalista júnior en el US Open, tanto en individuales como en dobles, se enfrentará este domingo por el título continental a la también sueca Nellie Taraba Wallberg, que arrolló en su semifinal a la alemana Sonja Zhenikhova (6-0 y 6-1).

Derrota en dobles

La alicantina y Taraba Wallberg se conocen bien, ya que sin ir más lejos formaron pareja de dobles en el mencionado US Open. Curiosamente, en este Europeo sub-18 ya se han enfrentado en esta misma modalidad, en la que la sueca resultó vencedora junto a la última víctima de Esquiva, que formó dúo con Gabriela Paun. Las españolas cedieron en cuartos de final por 6-4 y 6-3.

Charo Esquiva realiza un servicio / Tennis Europe

Hasta el momento, Esquiva lleva un torneo inmaculado, en el que partía como primera cabeza de serie: estuvo exenta de jugar la primera ronda, ganó a la suiza Sarina Schnyder en segunda ronda por 6-1 y 7-5, a la polaca Amelia Paszun en octavos por 6-3 y 6-1, a la checa Hejmanek en cuartos por 6-3 y 7-6 y a Bajraliu en semifinales, también sin ceder ni un set.