La alicantina Charo Esquiva, subcampeona europea sub-18

La tenista alicantina Charo Esquiva no ha podido poner el broche perfecto este domingo a su participación en el Campeonato de Europa sub-18, que se ha disputado esta semana en la localidad austriaca de Oberpullendorf, al perder en la final con la sueca Nellie Taraba Wahlberg.

La joven deportista de Bigastro, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, ha cedido el título en dos sets (6-4 y 7-6), en un duelo en el que su oponente ha mostrado mayor pegada sobre la tierra batida. Tras ceder la primer manga, Esquiva intentó reaccionar en la segunda, llegó a hacer break cuando su oponente sacaba para ganar el partido, pero en el desempate cedió de manera clara (7-2).

Derrota en dobles

Taraba Wallberg, que formó pareja de dobles con la alicantina en el pasado US Open, ha sido la bestia negra de Esquiva en este campeonato, ya que también la derrotó en la modalidad de dobles, en cuartos de final por 6-4 y 6-3.

Charo Esquiva realiza un servicio / Tennis Europe

Hasta la final, Esquiva llevaba un torneo inmaculado, en el que partía como primera cabeza de serie: estuvo exenta de jugar la primera ronda, ganó a la suiza Sarina Schnyder en segunda ronda por 6-1 y 7-5, a la polaca Amelia Paszun en octavos por 6-3 y 6-1, a la checa Hejmanek en cuartos por 6-3 y 7-6 y a Bajraliu en semifinales por 6-2 y 6-4.