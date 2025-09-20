Paul McGrath se encumbra con un bronce con suspense

Tras la segunda epopeya de María Pérez en los Mundiales de Tokio, los 20 km masculinos han deparado un sensacional bronce del catalán Paul McGrath y una octava plaza del madrileño Diego García, con el brasileño Caio Bonfim (oro) y el chino Zhaozhao Wang (plata) sacando tajada en el último kilómetro de la segunda paleta roja que vio discípulo de Alejandro Aragonés.

Si en Budapest'23 la marcha regaló cuatro títulos (dos de María Pérez y otros dos de Álvaro Martín) y la quinta plaza de Cristina Montesinos, el balance en Tokio es de dos oros para la granadina, el bronce de McGrath, las sextas plazas de Raquel González y Dani Chamosa, las séptimas de su hermana Antía y de Montesinos más la octava de Diego García. Es decir, 33 puntos.

Caio Bonfim supo sufrir y aprovechó su momento / AP

McGrath sigue rompiendo moldes y destrozando las previsiones de la Federación Española, que lo tenía muy presente como una realidad de cara a los Juegos de Los Ángeles. Sin embargo, su talento, su capacidad de trabajo y su valentía le permitieron colgarse el año la plata en 20 km en el Europeo de Roma y debutar como olímpico en París.

La prueba, una de las más espectaculares de los últimos tiempos, fue un examen de madurez para el barcelonés. De inicio, tanto él como un renacido Diego García tras años de dudas fueron muy valientes y se fueron con el grupo delantero, pasando el quinto mil en 20:17 y el décimo en 40:04. Las verdaderas hostilidades empezarían dos kilómetros después.

McGrath logró un bronce con suspense por las rojas / RFEA - SPORTMEDIA

Toshikazu Yamanishi, poseedor del récord mundial, tiró con fuerza entre el km 12 y el 13 (3:53) y se llevó tras de sí a Paul McGrath y al chino Zhaozhao Wang. De hecho, el japonés tomó unos metros ante el delirio de la afición antes de ver la segunda paleta roja y la tercera, que lo condenó al 'pit lane' y enterró sus opciones de medalla (acabó 28º).

El marchador dirigido por Alejandro Aragoneses entendió que era el momento y lanzó un ataque demoledor que lo situó con una creciente ventaja que llegó a ser de nueve segundos sobre el chino a dos kilómetros del final (1h:11:08), 13 sobre el francés Aurélien Quinion y 17 sobre el brasileño Caio Bonfim, que seguía en plan yo-yo tras su plata en 35 km.

Merecidísima plaza de finalista para Diego García / RFEA - SPORTMEDIA

McGrath saboreó el oro hasta que vio la segunda paleta roja y, en un ejercicio de madurez, optó por asegurar el podio en lugar de ir a por el oro con el riego de quedarse sin nada. Bonfim se impuso con un estilo muy discutible en el último mil (1h:18.35), Wang fue plata a ocho segundos y el español se colgó el bronce con 1h:18.45 pese a la presión de Quinion (a cuatro segundos).

Lejos de claudicar cuando cedía terreno, Diego García encontró el premio a una preparación casi monacal bajo la dirección de José Antonio Quintana y asesorado por Chuso García Bragado, aparcando otras obligaciones en una larga estancia en Font Romeu e incluso con sesiones en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial. Fue octavo (1h:20:05) y Álvaro López, 21º (1h:21.28).

María Vicente sigue 13ª

El heptatlón ha vivido el salto de longitud en la primera sesión del sábado y no ha deparado novedades para una vendada María Vicente en su primer heptatlón en una gran cita desde hace más de cuatro años y una vez superada su segunda lesión grave. La catalana sigue decimotercera tras acreditar 6,10 metros.

La gran favorita estadounidense Anna Hall sigue al frente con 5.041 puntos, aunque se quedó en 6,12 en longitud y ha visto acercarse a su compatriota Taliyah Brooks (6,79 y 4.930 puntos). La británica Katarina Johnson-Thompson es tercera con 4.874 y María Vicente tiene la octava plaza a 80 puntos.

El vallisoletano Diego Casas cumplió en su debut mundialista con 62,54 metros (21º de 32), si bien su marca personal lograda este año (65,54) le habría dado el quinto billete para la final. Allí estarán el sueco defensor del título Daniel Stahl (69,90), el lituano 'recordman' mundial Martynas Alekna (67,16), el esloveno Kristjan Cech (68,08) o el australiano Matthew Denny (66,63). Es baja el campeón olímpico, Roje Stona.

En peso femenino, habrá batalla en la final entre la vigente campeona estadounidense Chase Jackson y la campeona olímpica alemana Yemisi Ogunyele, sin olvidar a la canadiense Sarah Mitton, a la neozelandesa Maddison-Lee Wesche, a la estadounidense Jaida Roos o a la neerlandesa Jessica Schilder.

El decatlón vivió sus tres primeras pruebas y manda con claridad el estadounidense Kyle Garland gracias a sus 7,92 en longitud tras dos nulos (2.927 puntos) y le siguen el alemán Leo Neugengaber (2.765) y el suizo Simon Ehammer con 2.736 (cuarto en longitud. A un punto está al boricua Ayden Owens-Delerme.