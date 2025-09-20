Puntos con valor doble para el Horneo EÓN en Guadalajara

El Horneo Alicante visita este domingo al Guadalajara (20:30 horas) en busca de su primer triunfo en la Asobal en un partido en el que están en juego puntos con valor doble entre dos equipos llamados a pelear por la permanencia. El equipo de Fernando Latorre no tuvo el estreno deseado en la competición, ya que cayó derrotado ante el Barça, por lo que necesita sumar en Guadalajara para afrontar con algo de tranquilidad un calendario muy exigente.

El Horneo ofreció una buena imagen en su debut, sobre todo en la primera parte, pero esas sensaciones positivas deben ser ratificadas ahora ante un conjunto que lucha por sus mismos objetivos. El preparador alicantino señaló como clave en el partido aguantar el tirón inicial del Guadalajara para llegar a los últimos minutos con el marcador igualado y trasladar de ese modo toda la presión al equipo local.

También apuntó que el cojunto alicantino debe mantener el control del ritmo del juego y no entrar en el cuerpo a cuerpo que propone habitualmente el Guadalajara, un rival que suele multiplicar sus prestaciones como local. Latorre dispone de todos sus efectivos en condiciones para este partido, en el que deberá realizar un descarte por decisión técnica en su convocatoria.

Con esta visita, el Horneo buscará también conquistar por primera vez el David Santamaría, pabellón que se le resiste. En sus dos últimas visitas no pudo puntuar. En la 23/24 cayó por 33-32. También perdió por la mínima (28-27) en la temporada 21/22.

El rival

Si miramos los datos del SANICENTRO BM Guadalajara en su casa la temporada pasada, firmaron 2 empates, 7 derrotas y 4 victorias. La más destacada frente a Bathco BM Torrelavega (28-25). En su último partido en casa, correspondiente a la jornada 29 de la 24/25, vencieron por 32 a 29 a Rebi BM Cuenca. Mismo resultado que firmaron en el primer duelo que jugaron ante su afición, con Anaitasuna como rival.

Cartela con el anuncio del encuentro correspondiente a la jornada 2 en la Liga Nexus Energy Asobal de balonmano. / INFORMACIÓN

El partido

Este encuentro podrá seguirse en directo por la plataforma de emisión en streaming LaLiga Plus mediante suscripción al canal.