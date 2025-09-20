Sainz, pletórico: "El primer podio con Williams es soñar, pero haré todo lo posible"

Nada más bajarse del Williams, después de que Max Verstappen le dejara sin pole en su última vuelta lanzada en Bakú, Carlos Sainz se ha mostrado pletórico: "Gracias a todos por los aplausos. Estoy muy feliz. Sinceramente, hemos clavado la clasificación. Siempre estaba con el neumático correcto en el momento adecuado y haciendo vueltas muy buenas", ha resumido a pie de pista.

En la posterior rueda de prensa, el madrileño ha dado por bueno el segundo puesto en la parrilla: “No es una decepción porque sabía que mi vuelta era buena, pero no lo suficiente para hacer la pole. McLaren y Red Bull debían rebajarla tres o cuatro décimas. Pensaba en un tercer puesto si me batían Max y Lando. Al final solo fue Max. Tenía que ser Max… así que no estoy sorprendido. Y a los demás logramos vencerlos a todos. Estar segundos es una gran noticia", ha valorado.

Sainz , que viene de firmar su peor racha en F1, con seis carreras consecutivas fuera de los puntos, ha saboreado el momento, aunque considera que en general la transición de Ferrari a Williams va por buen camino: “Estoy contento por cómo me he adaptado al coche y con el proyecto del año que viene, aunque es verdad que está siendo un año en los que nada sale bien. Esto demuestra que mi velocidad sigue ahí, que cuando se puede ser rápido puedo serlo”.

"Estoy cumpliendo en la clasificación cuando cuenta. Y desafortunadamente, en términos de carreras y puntos el año no va como queremos. No poder sumar todos los puntos que merecíamos es duro, pero si la velocidad está ahí, no me preocupa. Cosas como las de hoy demuestran que los puntos y las buenas carreras vendrán", ha agregado.

Con vistas la carrera de este domingo, que se presenta como su mayor oportunidad de brillar con Williams, Sainz ha sido realista: "Voy a planificar todo para mañana. Pensar en el podio es soñar pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Voy a dar lo mejor de mí para darle a Williams el primer podio. Si es posible, genial. Y si no lo es, ya veremos porque está claro que los McLaren y otros coches que tenemos detrás vendrán muy fuertes. Trataremos de ser consistentes y ojalá podamos aspirar a algo bueno”.