El AJP Tour convierte a La Nucía en epicentro del Jiu-Jitsu este fin de semana

El Pabellón Camilo Cano de La Nucía ha sido escenario este fin de semana del AJP Tour, uno de los torneos internacionales de Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) más prestigiosos del calendario mundial. El evento ha reunido a más de 500 participantes de más de 40 nacionalidades, consolidando a la Marina Baixa como un punto de referencia para este deporte en Europa.

El Brazilian Jiu-Jitsu es un arte marcial con raíces en el judo que pone el énfasis en el combate a ras de suelo y en la técnica como principal herramienta, más que en la fuerza física. En los últimos años ha experimentado un auge en España, con cada vez más practicantes y academias que se suman a su expansión en todo el territorio nacional.

Las gradas han celebrado los combates de altísimo nivel, en categorías que iban desde cinturones blancos infantiles hasta profesionales de cinturón negro. Varias escuelas alicantinas han brillado en el medallero, destacando Gracie Barra Alicante y Pedrosa Jiu Jitsu, que lograron subir al podio en numerosas categorías.

Vitor Penteado, de Gracie Barra Alicante, celebrando su medalla de oro en la categoría profesional cinturón negro -69 kg del AJP Tour en La Nucía. / INFORMACION

Un momento destacable llegó en la categoría profesional cinturón negro de 69 kg, donde Vitor Penteado, representante de Gracie Barra Alicante, se colgó la medalla de oro tras vencer a Roger Rodrigues de Humbling Jiu Jitsu Club.

Con este éxito de participación y resultados, Alicante refuerza su posición en el panorama internacional del Brazilian Jiu-Jitsu y apunta a acoger futuras ediciones de la AJP Tour.