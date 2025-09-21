El Horneo Alicante consigue su primera victoria en Asobal a lo grande

El Horneo Alicante ha infligido un severo correctivo a un rival directo por la permanencia, el Sanicentro BM Guadalajara, en su propia cancha y en el debut ante su afición, consiguiendo su primera victoria en la liga Asobal (29-35). Desde el minuto 10 de partido los pupilos de Fernando Latorre dominaron a su adversario hasta el pitido final.

A pesar de las tempranas exclusiones de Parker, Escobedo y Dimitrievski en el lado alicantino, y de la férrea defensa 6-0 bien plantada por el Guadalajara desde el inicio del partido, Horneo EON no sólo resistió la embestida local sino que logró escapar en el marcador superados los diez minutos de juego.

Ander Torriko, por el centro, y Xabier Barreto desde su extremo, hacían mucho daño a los morados. Con 5-9 en el luminoso, mediado el primer período, el entrenador del Guadalajara se vio obligado a solicitar tiempo muerto, con sus pupilos negados en el ataque.

El equipo alcarreño fue a remolque de su rival hasta el descanso, y llegó a perder de 6 goles de diferencia (12-18). Hubo una tímida reacción local (11-14) que inutilizaron los errores en el pase y las paradas de un inspirado Flavio Wick.

En el ecuador del encuentro, los colegiados habían señalado 9 exclusiones (6 a los visitantes) y 7 lanzamientos desde los 7 metros (1 a favor del Guadalajara). Con 14-19 en vestuarios, parecía misión imposible para Guadalajara puntuar en su debut liguero en casa.

En la reanudación continuó el dominio de Horneo Alicante en todas las facetas del juego, con un adversario superado por las prisas y la ansiedad, que le conducían a más pérdidas de balón y lanzamientos precipitados. En el minuto 50 de partido, con 18-26 en el marcador, el técnico local detuvo de nuevo el crono, para tratar de reconducir a su equipo.

La parroquia morada supo que todo estaba perdido cuando su equipo erró dos tiros consecutivos … a puerta vacía.

Restaban muchísimos minutos pero la victoria de Horneo Alicante estaba consumada. Los levantinos llegaron a tener 9 goles de ventaja (24-33). Nunca bajaron los brazos, por lo que no dieron opción a una posible remontada de los alcarreños.

Descomunal partido de Ander Torriko, con 13 dianas y efectividad total desde los 7 metros, y formidable actuación del cancerbero Wick, quien sumó 13 paradas y alcanzó un 30% de acierto bajo palos.