El Intercity devuelve al Orihuela la goleada estival

Domingo de fútbol y de acción para los alicantinos en Segunda RFEF. Los cuatro representantes de la provincia arrancaron el día con un Alcoyano que estrenó el casillero de victorias en la presente temporada ante el Andratx (1-0). Por su parte, el Ilicitano recibió un serio correctivo en el duelo de filiales que enfrentó a los ilicitanos ante el Tenerife B (0-2). La jornada la cerraba un derbi con sed de venganza por parte del Intercity. Los hombres de negro cuajaron un duelo sensacional y vencieron al Orihuela por 0 a4 en la mayor goleada de la jornada.

Venganza del Intercity

Duelo provincial en Los Arcos de Orihuela donde el conjunto escorpión apostaba por prolongar en casa su buen arranque de temporada recibiendo a un Intercity. No pudo arrancar mejor el encuentro para el equipo de Javi Moreno quien en apenas un par de minutos noqueaba al rival por la vía rápida. Antes del descanso el marcador ya figuraba un 0-3.

La segunda mitad, con un marcador definido ya para el Intercity, no dejaba más opciones al Orihuela de intentar en medida adecentar el descalabro. Intentó a los cinco minutos recortar distancias cuando Ángel Sánchez de cabeza mandaba el remate a manos de Mackay. No era el día de los locales que no atinaban, mientras el Intercity redondeó el encuentro cuando Emilio Nsue ejecutaba el cuarto a falta de cinco minutos para sellar los tres puntos de un Intercity que suma su primer triunfo y frena así la buena dinámica local.

El Alcoyano se estrena

Tras dos empates, el Alcoyano consiguió su primer triunfo de la temporada, en casa ante el Andratx balear. El conjunto de Fran Alcoy intentó hacerse con el control de partido en un arranque plomizo, dominando los locales e intentando los visitantes sacar tajada en las recuperaciones. La más clara la gestionó para De Pedro, en un remate sin éxito. En la reanudación la dinámica continuó con la misma inercia para un Alcoyano que no dejó de buscar el camino del gol. El Andratx tuvo su opción en una llegada de Gabri, con respuesta en un remate de Guille que tampoco fue certero. El final de partido fue un acoso y derribo por parte de los locales, cayendo el premio cuando a diez minutos para el final conectó Lado un rechace con que el batió a Elias.

Duelo de filiales

El Ilicitano recibió la visita del filial del Tenerife en un duelo de canteras en el que los canarios ejercieron alta presión sobre la salida de juego local en una primera parte donde el Ilicitano apenas pisó el área de Aragoneses, mientras que el Tenerife insistió en poner en jaque el área de Owen con un destacado Juan Ybarra. En la segunda mitad, el filial canario siguió con la dinámica y acabó anotando tras una acción en la que Mauro Costa puso por delante a los insulares. La respuesta del Ilicitano le llevó a poner en jaque portería visitante con dos balones en línea de gol que Zubelzu consiguió desbaratar. Cuando más apretaba el Ilicitano, un penalti a favor de los visitantes supuso el 0-2, anotando Marcos Marrero la sentencia del partido entre filiales