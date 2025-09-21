Segunda RFEF
El Intercity devuelve al Orihuela la goleada estival
Los hombres de negro vencen en Los Arcos en un encuentro en el que dominaron de principio a fin
El Alcoyano suma su primer triunfo y el Ilicitano cae en casa
David Sánchez
Domingo de fútbol y de acción para los alicantinos en Segunda RFEF. Los cuatro representantes de la provincia arrancaron el día con un Alcoyano que estrenó el casillero de victorias en la presente temporada ante el Andratx (1-0). Por su parte, el Ilicitano recibió un serio correctivo en el duelo de filiales que enfrentó a los ilicitanos ante el Tenerife B (0-2). La jornada la cerraba un derbi con sed de venganza por parte del Intercity. Los hombres de negro cuajaron un duelo sensacional y vencieron al Orihuela por 0 a4 en la mayor goleada de la jornada.
Venganza del Intercity
Duelo provincial en Los Arcos de Orihuela donde el conjunto escorpión apostaba por prolongar en casa su buen arranque de temporada recibiendo a un Intercity. No pudo arrancar mejor el encuentro para el equipo de Javi Moreno quien en apenas un par de minutos noqueaba al rival por la vía rápida. Antes del descanso el marcador ya figuraba un 0-3.
La segunda mitad, con un marcador definido ya para el Intercity, no dejaba más opciones al Orihuela de intentar en medida adecentar el descalabro. Intentó a los cinco minutos recortar distancias cuando Ángel Sánchez de cabeza mandaba el remate a manos de Mackay. No era el día de los locales que no atinaban, mientras el Intercity redondeó el encuentro cuando Emilio Nsue ejecutaba el cuarto a falta de cinco minutos para sellar los tres puntos de un Intercity que suma su primer triunfo y frena así la buena dinámica local.
El Alcoyano se estrena
Tras dos empates, el Alcoyano consiguió su primer triunfo de la temporada, en casa ante el Andratx balear. El conjunto de Fran Alcoy intentó hacerse con el control de partido en un arranque plomizo, dominando los locales e intentando los visitantes sacar tajada en las recuperaciones. La más clara la gestionó para De Pedro, en un remate sin éxito. En la reanudación la dinámica continuó con la misma inercia para un Alcoyano que no dejó de buscar el camino del gol. El Andratx tuvo su opción en una llegada de Gabri, con respuesta en un remate de Guille que tampoco fue certero. El final de partido fue un acoso y derribo por parte de los locales, cayendo el premio cuando a diez minutos para el final conectó Lado un rechace con que el batió a Elias.
Duelo de filiales
El Ilicitano recibió la visita del filial del Tenerife en un duelo de canteras en el que los canarios ejercieron alta presión sobre la salida de juego local en una primera parte donde el Ilicitano apenas pisó el área de Aragoneses, mientras que el Tenerife insistió en poner en jaque el área de Owen con un destacado Juan Ybarra. En la segunda mitad, el filial canario siguió con la dinámica y acabó anotando tras una acción en la que Mauro Costa puso por delante a los insulares. La respuesta del Ilicitano le llevó a poner en jaque portería visitante con dos balones en línea de gol que Zubelzu consiguió desbaratar. Cuando más apretaba el Ilicitano, un penalti a favor de los visitantes supuso el 0-2, anotando Marcos Marrero la sentencia del partido entre filiales
Suscríbete para seguir leyendo
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- ¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?