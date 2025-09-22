Elche quiere ser Capital Mediterránea del Deporte

La ciudad de Elche aspira a convertirse en Capital Mediterránea del Deporte en el año 2026, un reconocimiento impulsado por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES Europe) con el que se pretende visibilizar y premiar a las ciudades del arco mediterráneo que destacan por su compromiso con el deporte como herramienta de bienestar, cohesión social y desarrollo sostenible.

Durante la presentación de la candidatura, que ha tenido lugar este lunes, el alcalde Pablo Ruz ha destacado la “firme voluntad y compromiso del gobierno municipal de seguir poniendo a Elche en el lugar que merece a nivel cultural, turístico y también deportivo”. De esta forma, “esta candidatura va a ser una oportunidad y un hito esencial para que Elche siga sonando y contando a nivel internacional”. En este sentido, se ha referido al “momento extraordinario que vive el deporte en la ciudad”.

A finales del mes de octubre se conocerá la ciudad elegida y según el alcalde, “tenemos todos los ingredientes para ostentar esta capitalidad, por las instalaciones y por cómo la ciudad entiende que el deporte es casi una manera de ser”. Así, ha asegurado que “esa fuerza la tienen pocas ciudades, de ahí que seamos los candidatos adecuados y estamos bien posicionados para conseguirlo”.

Apoyo de la sociedad

El alcalde ha pedido el apoyo de la sociedad civil y de todos los usuarios de las instalaciones deportivas, “porque es fundamental para lograr este galardón y que Elche capte diferentes eventos y citas internacionales que nos sigan colocando en el mapa”.

De izquierda a derecha: Nino, José Antonio Román y Pablo Ruz / INFORMACIÓN

Asimismo, ha destacado el esfuerzo coordinado con la Fundación del Deporte Ilicitano y la incorporación de embajadores deportivos de nuestro municipio, como es el caso de exfutbolista del Elche, Nino. El histórico delantero, máximo goleador del club ilicitano, ha estado presente en la presentación de la candidatura y también aparece en el vídeo realizado para postular a la ciudad como referente deportivo mediterráneo en 2026.

Presentación de la candidatura ilicitana a Capital Mediterránea del Deporte / INFORMACIÓN

Por su parte, el edil de Deportes, José Antonio Román, ha señalado que el objetivo de es “poner a Elche en el nivel internacional dentro de las ciudades que practican deporte” y que después de 2026 “podamos ofrecer un nuevo modelo de deporte sostenible, amigable y centrado en las personas”. “Elche es una gran ciudad de deporte y ese es el paso que queremos dar para lograr un nuevo modelo deportivo”, ha añadido.