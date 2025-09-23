El Hospital Quirónsalud Valencia, patrocinador oficial de los servicios médicos del Huesitos la Vila

El Hospital Quirónsalud Valencia se ha convertido en el patrocinador oficial de los servicios médicos del equipo Huesitos la Vila de la mano del doctor Carratalá ( jefe del servicio de traumatología). El grupo Quirón apuesta por el proyecto de la entidad vilera por su implicación con la formación de los jugadores (cuarto tiempo), por representar a la Comunidad Valenciana en la máxima categoría del rugby nacional y por compartir los valores de entrega, compromiso y equipo que ambas entidades abanderan. Guillem Carrión, presidente del Rugby La Vila, se mostró muy satisfecho por este acuerdo: "Estamos muy agradecidos a Quirónsalud Valencia porque sabemos que nuestros deportistas van a estar a partir de ahora en las mejores manos y en una liga tan exigente como esta".

Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby.