La ilicitana Isabel Sánchez-Arán logra dos medallas de bronce en el Mundial de Apnea

La apneísta ilicitana Isabel Sánchez-Arán ha conquistado dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Apnea Outdoor CMAS 2025, celebrado en Mytikas (Grecia). Sus resultados, 92 metros en Inmersión Libre y 96 metros en Peso Constate con Bialetas, la sitúan en el podio internacional y confirman su progresión dentro de la élite mundial.

Más allá de las medallas esta edición del Mundial ha estado marcada por un contexto emocional muy duro. Durante los entrenamientos previos, un apneísta de otra selección –amigo muy cercano de Isabel– sufrió un grave accidente y continúa hospitalizado.

El bronce que se escapó por un detalle técnico

Además de los dos bronces conquistados, Isabel rozó una tercera medalla en la modalidad de Constant Weight sin aletas (CNF), con una inmersión casi perfecta hasta los 61 metros. Sin embargo, por un detalle técnico en el protocolo de superficie, el intento no fue validado: según la normativa, los atletas deben realizar la señal de OK mirando a los jueces dentro de una ventana de 20 segundos tras emerger. Isabel la ejecutó fuera de tiempo, lo que supuso la invalidación de la marca y la pérdida de un bronce que ya parecía suyo.

“Es duro saber que el buceo fue bueno y limpio, pero un olvido en el protocolo me dejó sin medalla. Aun así, me quedo con la experiencia y con todo lo aprendido”, señaló la deportista ilicitana.

“En apnea no solo cuenta la preparación física, también la mental. En el Mundial he demostrado que puedo gestionar ambas bajo presión” Isabel Sánchez Arán — Apneísta

Para la última jornada, Isabel tenía en mente un reto personal muy ambicioso: intentar los -100 metros en bialetas, un objetivo que se había planteado para uno o dos años vista. Sin embargo, tras la decepción en CNF, decidió cambiar de estrategia y asegurar una medalla más con 96 metros en CWT-BF, renunciando a perseguir los 100 en este campeonato.

Isabel Sánchez-Arán durante una competición. / INFORMACIÓN

“En apnea es importante saber cuándo hacer prevalecer la razón sobre el ego. El reto de los -100m me apetecía mucho, pero entendí que este no era el momento. He priorizado el podio, y estoy tranquila con la decisión. Ese reto lo conseguiré el año que viene, en circunstancias más propicias”, explicó Isabel con serenidad.