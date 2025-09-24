Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

El Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu se jugará el domingo 26 de octubre a las 16:15

Será el partido más destacado de la 10ª jornada de Liga y se podrá ver a través de la plataforma DAZN

El Real Madrid-Barça es el partido que más atrae a los consumidores de fútbol pirata.

El Real Madrid-Barça es el partido que más atrae a los consumidores de fútbol pirata. / Valentí Enrich

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El primer clásico de la temporada ya tiene fecha. Real Madrid y Barcelona se medirán el próximo domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. El partido más destacado de la 10ª jornada de Liga se podrá ver a través de la plataforma DAZN.

Los dos equipos son los más destacados en la clasificación hasta el momento en la competición doméstica. Los Xabi Alonso son líderes y los de Hansi Flick ocupan la segunda plaza en la tabla. Mientras los madrileños cuentan sus seis partidos por victorias, con 18 puntos de 18 posibles, los azulgranas suman 13 puntos de 15, con un partido, que disputarán este jueves al Oviedo en el Tartiere (21:30).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
  2. El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
  3. El 'tasazo' de la basura también obliga a miles de alicantinos a ir a Correos
  4. La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa
  5. El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
  6. El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista
  7. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  8. Ryanair estrena nueva ruta desde Alicante: esta es la ciudad de Europa a la que te llevará a partir de octubre

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los hará sobre jardines del cementerio

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los hará sobre jardines del cementerio

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los construirá sobre los jardines del cementerio

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los construirá sobre los jardines del cementerio

Cs denuncia por fraude el mantenimiento de los viales de Orihuela Costa

Cs denuncia por fraude el mantenimiento de los viales de Orihuela Costa

Polémica mundial: Trump lanza alerta sobre paracetamol… ¿es cierta?

Polémica mundial: Trump lanza alerta sobre paracetamol… ¿es cierta?

Luis Merlo desvela en 'La Revuelta' por qué rechazó 'La que se avecina', el veto de José Luis Moreno y cómo acabó regresando años después

Luis Merlo desvela en 'La Revuelta' por qué rechazó 'La que se avecina', el veto de José Luis Moreno y cómo acabó regresando años después

Arden tres coches en el barrio de Barberes Norte de La Vila por causas desconocidas

Arden tres coches en el barrio de Barberes Norte de La Vila por causas desconocidas

Viviana Hernández gana el Premio Gabriel Miró con el relato gótico "Quién es quién"

Viviana Hernández gana el Premio Gabriel Miró con el relato gótico "Quién es quién"
Tracking Pixel Contents