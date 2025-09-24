El doctor Ripoll analiza la lesión de Gavi: "El plazo es de obligado cumplimiento, cinco meses"

El doctor Pedro Luis Ripoll, director de la clínica de medicina deportiva Ripoll y De Prado Medical Group Centro Médico de Excelencia FIFA, ha analizado lesión en el menisco interno que sufre Gavi y que le alejará entre cuatro y cinco meses de los terrenos de juego.

Según ha explicado el experto, la rodilla funciona como un órgano. Todos los elementos que forman parte de ella son interdependientes: los ligamentos dan estabilidad, los meniscos dan amortiguación y los cartílagos dan protección al hueso frente al roce y los impactos, es decir, el paso del tiempo.

Secuelas de la lesión de 2023

Cuando una rodilla como la de Gavi sufre una lesión compleja, que fue la de menisco externo y ligamento cruzado anterior, tiene "elementos fundamentales dañados". Aquella etapa se superó y en este momento lo que ha aparecido es una rotura del menisco interno, afortunadamente, dice el médico, puesto que el pronóstico es mucho mejor que en el caso previo.

"Dentro de las primeras 14 semanas después de la lesión, la sutura meniscal es favorable y de obligado cumplimiento, puesto que si dejamos sin menisco a la rodilla de una persona de esta edad el cartílago se va a deteriorar, después el hueso y aparecerá la osteoartritis", ha valorado el traumatólogo. La osteoartritis, explica, es la degeneración de las articulaciones causada por el desgaste del cartílago.

Porvenir positivo

Sin embargo aclara que esto no va a ser así. "El menisco está saturado y con toda posibilidad va a pegar y el porvenir de la rodilla del futbolista es positivo", asegura el doctor al mismo tiempo que avisa de que las prisas no tienen lugar en estos procesos: "El plazo es de obligado cumplimiento: cinco meses. Nunca puede ser menor, puesto que hay que asegurar la consolidación meniscal".

Sobre el procedimiento a seguir durante la recuperación, Ripoll plantea que "por un lado hay que mover la rodilla para que no coja ningún estado de rigidez y por otro hay que mantener a buen recaudo la movilidad para que pueda producirse la consolidación".

"Lesión muy importante", acaba por diagnosticar el facultativo, quien afirma que conviene poner los cinco sentidos para que el futbolista reanude su carrera en torno a la primavera.