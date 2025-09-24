Investigación
Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta
La Guardia Civil les atribuye delitos de desórdenes públicos y desacato en las protestas contra la participación del equipo Israel en la carrera ciclista
Redacción
Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.
Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.
Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.
La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes
- El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El 'tasazo' de la basura también obliga a miles de alicantinos a ir a Correos
- La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa
- El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
- El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Ryanair estrena nueva ruta desde Alicante: esta es la ciudad de Europa a la que te llevará a partir de octubre