Fernando Latorre: "Debemos evitar que el Torrelavega juegue organizado y se sienta tranquilo"

El entrenador del Horneo EÓN Alicante, Fernando Latorre, aseguró este jueves que su equipo deberá impedir que el Bathco Torrelavega “juegue organizado ni se sienta tranquilo” en el encuentro que ambos disputarán el domingo en el Pabellón Pitiu Rochel, a las 12:30.

“Por eso es importante estar por delante en el marcador. No podemos perder la concentración, porque ellos siempre van a estar metidos y la organización es su punto fuerte”, subrayó el técnico en rueda de prensa, al tiempo que expresó su deseo de llevar el choque a escenarios “en los que no se sientan cómodos”.

La victoria en Guadalajara resta presión

Latorre destacó la importancia de haber logrado ya la primera victoria de la temporada en el debut liguero, lo que a su juicio permitirá al conjunto alicantino afrontar el duelo de esta semana con más confianza. Ha celebrado "ya no ver el casillero a cero" y ya apunta que "si logramos sumar ante Torrelavega, nos daría mucha confianza para las dos próximas salidas". El Horneo Eón no volverá Alicante sino hasta mitad de octubre, tras dos visitas a Logroño y Cuenca.

"Si logramos sumar ante Torrelavega, nos daría mucha confianza para las dos próximas salidas" Fernando Latorre — Entrenador del Horneo Eón Alicante

El preparador elogió el modelo de juego y la progresión del rival, liderado por Jacobo Cuétara. “Le ha dado su impronta al equipo. Saben a lo que juegan y pocas veces se van a ir del partido. Nos va a costar muchísimo ganarlo”, reconoció Latorre, quien consideró que el club cántabro se ha convertido en un referente de la Liga Asobal.

“Están haciendo un trabajo magnífico desde hace muchos años y no sólo a nivel deportivo, que se refleja en la clasificación. También en estructura, despachos, cantera y crecimiento es uno de los equipos modelo de la Asobal, y donde todo el mundo debería mirarse”, afirmó.

Elogios para Ander Torriko

Finalmente, Latorre tuvo palabras de elogio para su central Ander Torriko, protagonista destacado en la última jornada en Guadalajara. “Es un jugador espectacular e increíble que, cuando está 'on fire', hay que dejarlo. Afortunadamente lo tenemos en nuestro equipo y esperemos que dé muchas más lecciones este año porque lo vamos a necesitar”, concluyó.