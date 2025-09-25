Imagínate estar en la comunión de tu hijo y que apareciese Maradona (cuando estaba vivo): sucedió en este pueblo de Alicante

Un domingo cualquiera del verano de 1982, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en pleno casco antiguo de La Vila Joiosa, la ceremonia de primera comunión de unos niños y niñas avanzaba como tantas otras. Hasta que el murmullo empezó a crecer desde el fondo del templo. Lo que al principio fue un rumor se convirtió en un revuelo imposible de contener: Diego Armando Maradona había entrado a misa.

A una semana del arranque del Mundial de España 82, la selección argentina de César Luis Menotti afinaba la preparación en la Costa Blanca. La expedición eligió La Vila como base, con playa amplia, hotel a pie de mar y la tranquilidad suficiente para que las estrellas pudieran entrenar lejos del asedio de las capitales. En uno de esos ratos libres, Maradona salió a pasear por el pueblo con Osvaldo Ardiles y, según relatan los vecinos en un reportaje de LaSexta, buscó una iglesia abierta para asistir a misa.

La encontró en la plaza de la iglesia. Dentro, familias, niños y niñas vestidos de blanco y una parroquia en silencio. Cuando la figura baja y compacta del Diez atravesó la puerta, quedó claro que la discreción sería imposible. Le reconocieron al instante. El futbolista que aún no había sido campeón del mundo ni había firmado su obra cumbre contra Inglaterra ya desbordaba magnetismo. La comunión pasó a tener dos protagonistas: los niños y niñas que la recibían y el mejor futbolista de su tiempo.

"Se portaron muy bien, se hicieron fotos con los chavales, tomaron el cuerpo de Cristo y se marcharon", resume uno de los testimonios que han mantenido viva la anécdota durante décadas. En los bares de la playa, aún hoy, hay quien conserva imágenes de aquel día. En redes sociales han aparecido mensajes que refrendan la escena. "Totalmente cierto, yo estaba allí en la comunión de mi primo", dice una vecina. "Soy de Villajoyosa y en un bar de la playa tienen fotos de Maradona en esos años", añade otro. La memoria popular ha hecho el resto.

El contexto ayuda a entender la dimensión del episodio. Argentina aterrizó en España como vigente campeona del mundo, con Passarella, Kempes y un Maradona de 21 años, señalado para liderar el relevo. En La Vila Joiosa, el equipo encontró calor humano y un entorno amable. Hubo pachanga de preparación el domingo 6 de junio frente a la Sociedad Deportiva Villajoyosa. El marcador fue descomunal, 15 a 0, pura exhibición antes de un campeonato que, sin embargo, acabaría torciéndose ante Italia y Brasil.

No hubo incidentes, no hubo malos gestos. Hubo fotos, sonrisas, incredulidad y la sensación de haber asistido a algo irrepetible. Para quienes estaban allí, la anécdota se volvió herencia.

El que fuera rebautizado como "D10s" era así. Capaz de convertir un entrenamiento en un espectáculo y un domingo cualquiera en una historia que cruzaría generaciones. Los años siguientes terminaron de escribir la leyenda. En México 86, Maradona levantó la Copa del Mundo y marcó los dos goles más icónicos de la historia de los mundiales. Pero en La Vila, cuatro años antes, ya había dejado su firma sin tocar un balón: una irrupción inesperada que cambió el ánimo de una ceremonia y que hoy sigue contándose con brillo en los ojos.

La Costa Blanca atesora muchas pretemporadas de clubes, giras, amistosos y sesiones de playa. Pero pocas escenas tan singulares como aquella comunión con El Pelusa como invitado sorpresa. En La Vila, donde el fútbol convive con el ritmo de los barcos y el color de las fachadas marineras, el recuerdo de Maradona entrando por la nave central es parte de la mitología local.