Nuevos éxitos del Top Ten

Los nadadores del Club Natación Top Ten siguen teniendo éxitos en los inicios de la temporada. Así, los nadadores alevines Fabián Bocanca y Noemí Morcillo han sido seleccionado para celebración de un Clinic de Tecnificación organizado por la Federación Española de Natación en colaboración con la Federacion Valenciana. Por otro lado, la Federación Española de Actividades Subacuáticas ha convocado para el Campus de Jóvenes Talentos de Natación con Aletas que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en la Ciudad Deportiva Miguel Induráin de Tafalla (Navarra) a los nadadores del Top Ten Martina Orts, Carla Sáez y Andrés Prats. Por otro lado, se está celebrando en Pontevedra y Sanxenxo el campeonato de España por comunidades autónomas en el que han sido seleccionados los nadadores cadetes Daniel Esparcia, Carmen Ibars y Martina Orts. Además, José Manuel Santano ha sido seleccionado en categoría absoluta.