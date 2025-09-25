Paula Blasi se cuelga el bronce en el Mundial de ciclismo sub-23, que corona a la francesa Célia Gery

Paula Blasi es una joven corredora catalana que está emergiendo con una tremenda fuerza en el ciclismo femenino y que está llamada a conseguir éxitos aún mayores que la medalla de bronce sub-23 que ha logrado este jueves en el Mundial que se está celebrando en Ruanda. La ciclista catalana ha cruzado la meta en tercera posición y de esta manera ha sumado el segundo metal de la delegación española, concretamente en el apartado femenino, en el certamen que se disputa en el país africano.

Blasi, con gran rapidez, se está haciendo un hueco en el ciclismo femenino. Ya ha sido fichada por el UAE y era la gran apuesta de la selección española en categoría sub 23; en una carrera en la que siempre ha sido protagonista, donde ha estado en las posiciones privilegiadas, donde ha dado en todo momento la cara y el lugar en el que en el esprint final ha conseguido un puesto en el podio, con un bronce trabajado y reñido detrás de la francesa Célia Gery (oro) y de la eslovaca Viktoria Chladonova (plata).

La medalla de la catalana ha sido conseguida después de la lograda el martes, en categoría júnior, por la corredora navarra Paula Ostiz, en la prueba de contrarreloj. En esa ocasión la ciclista del Movistar se alzó con la plata. Antes de las carreras sub 23 masculina y de las competiciones en la máxima categoría en ambos sexos, donde hay serias opciones con Juan Ayuso, la delegación española ya lleva dos metales y demuestra el buen trabajo que se está realizando en las categorías inferiores del ciclismo femenino. Blasi, además, se ha convertido en la primera mujer catalana que sube a un podio en un Mundial de ciclismo.