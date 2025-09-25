La Subida Internacional de Onil 2025, protagonista del fin de semana

Este jueves se ha presentado en el Palacio Marqués de Dos Aguas de Onil, la Subida Internacional de Onil 2025. cuya presentación, ha corrido a cargo de Manuel Sánchez, director de prueba, que ha agradecido el apoyo incondicional de todas las instituciones como Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana, y en especial del Ayuntamiento de Onil, así como a los patrocinadores y empresas que colaboran para el éxito de la prueba, ya que, sin ellos, sería imposible alcanzar el nivel de una prueba Internacional FIA puntuable para el Campeonato de España de Montaña.

En la presentación, han estado presentes Jaume Berenguer, alcalde de Onil, José Mª Fortuño, director de Marketing de la RFEDA, Oscar Bernabéu, concejal de Deportes y Juventud, Rubén Garrido, concejal de Turismo de Onil, y Enrique Mattes, presidente del Automóvil Club de Alicante.

Asimismo, han estado presentes en el acto los ya Campeones de España de Montaña 2025, tanto Gerard de la Casa, en la Categoría 1, como Arkaitz Ordoki en la Categoría 2, como previsiblemente Jordi Vilardel de la Categoría 3.

Lo primero fue presentar la revista oficial de la prueba, en la que aparecen además de los saludas protocolarios de las autoridades, y los patrocinadores y colaboradores de la prueba, todos los participantes con sus coches y datos, para que los niños que recojan la revista soliciten su autógrafo y puedan conseguir rellenar la revista completa y participar en el concurso de Ninco en el que podrán optar a diferentes regalos de dicha empresa.

También se presentó la Guía del Espectador donde figura la Lista Oficial de Inscritos, y las recomendaciones a los aficionados que lleguen a disfrutar de la prueba in situ.

A partir de este año el Automóvil Club de Alicante otorgará en la Subida Internacional de Onil una mención denominada “Homenaje” que se otorgará a un piloto que sus socios hayan decidido cada año por sus méritos deportivos, trayectoria, carácter, cercanía, etc. Este año es para Gerard De La Casa.

Larga trayectoria

A lo largo de la presentación, todos han destacado el gran trabajo que lleva realizando durante un año el Automóvil Club de Alicante, y el gran éxito de la edición anterior, para de nuevo conseguir que la prueba organizada en la provincia de Alicante siga siendo una de las mejores pruebas del Campeonato de España de Montaña AUTOhebdo Sport, y ya van 5 años seguidos, trabajando año tras año para conseguir próximamente ser una de las mejores pruebas de Europa.

Se ha destacado por todos, que una prueba como la Subida Internacional de Onil, destaca por la gran repercusión económica que supone para la comarca, que, además de convertir a Onil y Alicante en el centro de atención de miles de visitantes y aficionados a través de Internet, repercute en numerosos alojamientos, comercios y empresas de la zona, por poner un ejemplo.

En la presentación se ha destacado la labor de los organizadores y las fuerzas de seguridad, que, con un dispositivo humano de más de 250 personas, velarán por los aficionados que se acercarán a Onil a disfrutar de la prueba en directo, que además durante todo el fin de semana, podrán disfrutar de los eventos culturales que se celebrarán en Onil dentro del evento Onil es Mostra.

Los invitados deportivos a la presentación, han destacado el importante apoyo, que tanto la Real Federación Española de Automovilismo como la Federación Valenciana de Automovilismo, ofrecen al club para llevar a cabo la prueba, que consigue atraer la participación de importantes pilotos del panorama nacional e internacional, contando este año con la participación de pilotos procedentes de Andorra y Portugal, y destacando también un número importante de pilotos que nos visitan desde Galicia, Andalucía, Extremadura, Cataluña o Madrid.

El programa

Cabe destacar, que numerosos pilotos locales y los que siguen el campeonato regional, no han dejado pasar la oportunidad de disfrutar de la subida compartiendo pista con los mejores del nacional.

La prueba arrancará este viernes con las verificaciones técnicas y administrativas, estando prevista, la Ceremonia de Salida a las 21:00. La competición comenzará el sábado a las 10:00, con la manga de Entrenamientos Libres Opcionales, para pasar a la manga de Entrenamientos Oficiales CEM y FACV dando seguidamente continuación a las mangas de carrera. El domingo, se retomará la actividad deportiva a partir de las 9 de la mañana.