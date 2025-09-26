El HLA Alicante se estrena en casa contra el Ourense

El HLA Alicante arranca la temporada recibiendo al Ourense Baloncesto este sábado a las 19:00 horas. El conjunto, comandado desde el banquillo por el artífice de la salvación en la temporada pasada, Rubén Perelló, aspira este año a "estar compitiendo arriba", aunque el entrenador ha evitado durante todo el verano marcarse el objetivo del ascenso.

Desde luego, no se espera que el Lucentum atraviese los apuros de la pasada temporada. Además, este partido abre también una nueva etapa en la entidad, que creará una Sociedad Anónima Deportiva para el primer equipo a lo largo del año tras la llegada de un grupo de empresarios mexicanos a asumir el 50 % de la fundación.

Plantilla renovada

El club ha conseguido mantener en plantilla a su gran estrella, Kevin Larsen, quien fue MVP de la pasada campaña, al igual que Sebastian Aris y Jean Marc Mwema. De los fichajes, destaca el regreso a Alicante del alero estadounidense Brad Davison, uno de los jugadores que, con su letal puntería y gran capacidad anotadora, dejó un gran recuerdo en las gradas del Pedro Ferrándiz.

Completan la nómina de refuerzos el base hispano dominicano Mike Torres, Jordan Walker, los aleros Álex Jordá y Unai Mendikote, el ala-pívot Deng Geu, ugandés, e Ismael Tamba y el pívot estadounidense de origen malí Boubacar Coulibaly. En total son once hombres que tendrán la tarea de dejar atrás los malos recuerdos de la pasada temporada y escribir este año una nueva historia en el Lucentum.

Un Ourense que empieza fuerte

Enfrente, vendrá un sólido oponente al Pedro Ferrándiz. El Ourense de Moncho López tuvo un convincente inicio el año pasado, con cuatro victorias enlazadas. El conjunto gallego, con una plantilla con varios jóvenes y los nombres estelares de Rafa Lisboa, el exlucentino Sean McDonell y Romaro Gill, buscará pisar fuerte en el arranque y hacer valer el ritmo competitivo que han ganado en pretemporada.

Durante su preparación, el conjunto de Moncho López se midió, entre otros equipos, contra el Bilbao Basket, de la ACB, y contra Leyma Coruña, descendido desde la primera categoría y uno de los favoritos de este año para el ascenso. Además, Rubén Perelló ha puesto la alerta en que el Ourense es, a su juicio, el equipo "con mejor rebote ofensivo de la liga".