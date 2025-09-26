Rubén Perelló: "Queremos que el HLA Alicante empiece la liga con ilusión y conectar desde ya con nuestra afición"

El HLA Alicante inicia este sábado en el Pabellón Pedro Ferrándiz su andadura en la LEB Oro frente al Ourense Baloncesto (19:00 horas) con la ilusión como principal motor. Así lo transmitió el entrenador, Rubén Perelló, en la rueda de prensa previa al estreno liguero, quien ha pedido que esa ilusión sea la que mantenga al equipo "con energía y muy vivos para competir" hasta el final de la temporada.

El técnico reconoció que la preparación ha sido "un poco irregular porque se han incorporado jugadores muy tardíamente, entonces el equipo no ha podido trabajar al nivel táctico que nos gustaría, pero es lo que nos hemos encontrado". Aun así, insistió en que “la competición está ahí y queremos empezar y sobre todo en casa con nuestra afición, haciéndolo bien”.

Perelló lanzó un mensaje directo al público del Pedro Ferrándiz: "Esta es la plantilla que hemos confeccionado, este es el staff que somos. Vamos a ser una gran familia y esperemos que nos apoyen". Además, añadió que su compromiso es de "trabajo, esfuerzo" y dejarlo todo para que la afición se identifique con el equipo para que "ese sexto jugador que el Ferrándiz siempre nos ha aportado sea diferencial para los partidos en los que nos haga falta".

El Ourense, en "otro nivel competitivo"

Uno de esos partidos será el de este sábado, contra un Ourense al que ve en otro nivel competitivo al inicio de la temporada. "Ellos vienen de empezar 25 días o 20 días antes que cualquier equipo. Son el equipo más en forma de la pretemporada", ha asegurado Perelló. "Ya la temporada pasada con Moncho López al frente del equipo, siempre empiezan muy bien. Son el mejor equipo de rebote ofensivo de la liga". Ante esta adversidad que señala, el entrenador tampoco pretende poner excusas y afirma que sus jugadores tienen que ser capaces "de igualar un poco esa diferencia que llegamos a nivel de ritmo, de automatismos, de hábitos y de aspectos técnico-tácticos con ellos".

Ampliando el análisis, Perelló habló del nivel de jugadores rivales como Rafael Lisboa, como Sean McDonnell, un viejo conocido de la afición alicantina, o Romaro Gill. La respuesta que propone el HLA Alicante pasará por "ser capaces de reducir ese nivel de rebote ofensivo que tienen, no darles segundas y terceras opciones y evitar situaciones a campo abierto"

Sobre la pretemporada del Lucentum, ha asegurado que no tiene comparación con la del conjunto Gallego. "Hemos jugado contra un EBA, dos platas (Segunda FEB) y el Cartagena a ida y vuelta. Entonces el nivel competitivo al que ellos se encuentran es totalmente diferente al nuestro", ha señalado, en contrapartida de un Ourense que llegó a enfrentarse contra equipos de ACB durante el verano.

Dudas por molestias

El entrenador explicó también que hay dudas por molestias físicas de cara al partido del sábado: "Ha sido una semana complicada. Quizás la semana más importante ha sido la semana de más complicaciones, pero bueno, hasta última hora vamos a tener la duda de algún jugador que otro. Como siempre digo, los que estén, que estén sanos, que estén bien y que estén preparados y operativos para apoyar al equipo".

Perelló destacó la relevancia de jugadores como Larsen y Davison, a quienes considera piezas clave de su proyecto por la confianza que le inspiran, aunque reconoció que su estilo de juego exige un proceso de adaptación para el resto de jugadores. Sin embargo, recordó que lo que busca es "ser desde ya un equipo" y ha mencionado por nombre y apellido a todos los miembros de la plantilla.

Sobre cómo ve al equipo tras el final de la pretemporada, el técnico señaló que apenas se han mostrado destellos del modelo de juego que buscan, ya que todavía falta rodaje para afianzar automatismos, roles y cohesión en una plantilla prácticamente nueva que todavía tiene que conocerse y adaptarse. Sin embargo, se mostró optimista al resaltar la buena química del grupo y confiado en que esa sintonía servirá para "competir lo más arriba posible".