CD El Campello: medio siglo de vida con 32 equipos y 600 futbolistas que miran al futuro

El Club Deportivo El Campello afronta esta temporada una cita especial, en la que cumple medio siglo desde su incripción federativa. Aunque la fundación del equipo se produjo en 1968, no fue hasta 1975 cuando comenzó su andadura como entidad federada, adscrita por aquel entonces a la Delegación de Murcia, en la que se integraban todos los equipos alicantinos hasta que años después pasaron a la Federación Valenciana de Fútbol.

50 años después, la presentación este viernes de las plantillas y equipos técnicos se convirtió en una fiesta de aniversario, con el terreno de juego lleno de jugadores, jugadoras, veteranos, entrenadores, directivos y autoridades, y las gradas repletas de familiares y seguidores.

Se trató de un espectáculo que resultó tan emotivo como ágil, con Big Mike como maestro de ceremonias, quien fue dando paso, uno a uno, a los 32 equipos masculinos y femeninos que integran el club, hasta formar una gran familia de 600 futbolistas, acabando con los componentes del primer equipo, precedidos por los pequeños prebenjamines integrantes de la Academia Félix Palomares y, muy aplaudidos, la plantilla de la escoleta, cogidos de la mano e ilusionados con las bengalas y columnas de humo que formaban en el rectángulo un pasillo que tenían que atravesar.

Foto de familia del CD El Campello, con los 32 equipos masculinos y femeninos / INFORMACIÓN

Así fueron desfilando los equipos alevines, benjamines, femenino base, infantil y juvenil, infantiles, cadetes, juveniles y plantilla del equipo filial, todos ellos con sus respectivos entrenadores y entrenadoras y entre aplausos y saludos al público. “Un club como el CD El Campello no es fruto de un día, sino el trabajo de varias generaciones”, señaló el presentador, que también destacó la presencia en las instalaciones municipales de El Vincle del presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, y una amplia delegación institucional del Ayuntamiento, encabezada por el alcalde Juanjo Berenguer, que estuvo acompañado de la teniente de alcalde y diputada provincial Lourdes Llopis y los ediles Marcos Martínez, Cristian Palomares, Marisa Navarro, Marcelo Germán Milanesio, Paco Toni Palomares y Pedro Mario Pardo.

El acto tuvo dos colores predominantes, amarillo y azul, los que integran la vestimenta del club, y tuvo su parte más emotiva cuando saltaron al terreno de juego decenas de jugadores históricos del club, que fueron homenajeados con una placa conmemorativa que recogió José Luis Giner Perleta, presidente de la Agrupación de Veteranos. Entre esos jugadores no faltó José María Caruana, integrante del primer equipo juvenil que tuvo el club, y hoy ejemplo de lucha contra la ELA, la enfermedad a la que hace frente desde hace años con constancia y mucho ejercicio.

Historia y recuerdos

Los primeros en hacer uso de la palabra fueron los jóvenes jugadores Andreu y Nayra, que en sus intervenciones destacaron el apoyo que reciben del club y de sus familias, y lo orgullosos que se sienten todos los integrantes de las plantillas por formar parte de una institución “ejemplo de esfuerzo, compañerismo, pasión y compromiso con el fútbol”.

El presidente del CD El Campello, Paco Soler, ofreció una señalada fecha: “fue el 2 de agosto de 1975 cuando nació esta pasión, que hoy es puro sentimiento y una realidad que ha dado forma a esta gran familia”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, hizo sonreír al público cuando narró cómo, hace 45 años, se desplazó a El Campello como integrante del equipo juvenil infantil del Valencia para disputar un encuentro contra el Atlético de Madrid. “Ese partido nunca se disputó, porque el organizador no llegó a pagar”, dijo entre risas. “Hoy, 32 equipos forman el club, lo que da cuenta de la tremenda riqueza de esta entidad”.

El acto institucional finalizó con la intervención del alcalde Juanjo Berenguer, que se centró en destacar los valores que transmite el deporte en general, y el fútbol en particular, para inmediatamente después poner en valor el aniversario. “Coincidiremos todos en que cuando un sueño se hace realidad… no hay ya quien lo pare. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con este Club Deportivo, que nació como entidad federada en 1975, hace 50 años, producto de un sueño común de un grupo de campelleros amantes del fútbol y todo lo que este deporte implica de trabajo en equipo, espíritu de sana deportividad y entidad capaz de agrupar voluntades y nuevos sueños”, aseveró.

Varios de los homenajeados por el CD El Campello en el acto de su 50 aniversario / INFORMACIÓN

“Desde entonces”, dijo el primer edil, cada gol, cada entrenamiento y cada victoria, pero también cada derrota, han forjado un carácter que trasciende lo meramente deportivo”. “Durante 50 años, miles de jóvenes han vestido los colores del club. Algunos llegaron a destacar en ligas mayores, otros hicieron del deporte un compañero de vida, pero todos, absolutamente todos, se llevaron consigo un pedazo de esta gran familia en el corazón”.

“El paso del tiempo ha hecho crecer nuestras instalaciones municipales, modernizar nuestras metodologías y ampliar nuestras metas, pero lo esencial no ha cambiado: seguimos siendo una familia que late al ritmo de un balón, que vibra con la entrega de sus jugadores y que se emociona con cada jornada compartida”, añadió el alcalde.