David Cantero, sexto en las Series Mundiales de triatlón

David Cantero, del equipo de la Universidad de Alicante, finalizó en sexta posición en la penúltima prueba de las Series Mundiales de triatlón disputada este viernes en Weihai (China), lo que le sitúa en el octavo puesto de la clasificación general a falta de la cita definitiva que se disputará en Australia, del 15 al 19 de octubre.

Cantero, de 22 años, cruzó la meta en 1 hora, 41 minutos y 10 segundos, a algo más de un minuto del vencedor de la carrera, el suizo Max Studer, quien completó las tres partes del trazado, a nado (1,5 kilómetros), en bici (38 km) y corriendo (10 km), en 1:40:03.

David Cantero, inicia el tramo de carrera a pie seguido de cerca por Mantecón. / UA

En segunda posición, cruzó la meta el alemán Henry Graf, a 24 segundos de Studer, y cerró el podio el estadounidense John Reed, a 32 segundos del ganador, según ha informado oficialmente la organización de la prueba a través de su web.

El otro corredor de la Comunidad, el valenciano Roberto Sánchez Mantecón, finalizó en novena posición, catorce segundos después del tratleta de la Universidad de Alicante, el español mejor claificado del ranking sub-23.

Tras esta penúltima prueba, la general la lidera el australiano Matthew Hauser, con 3.000 puntos, seguido del brasileño Miguel Hidalgo (2780,63) y del portugués Vasco Vilaca (2775).

Cantero ocupa la octava plaza, con 1933,8 puntos y Sánchez Mantecón es decimocuarto, con 1.632.16. Las Finales Mundiales se disputarán en la localidad austriaca de Wollongong, entre los días 15 y 19 de octubre, cuando se coronorá al campeón del mundo.

En categoría femenina, la ganadora en Weihai fue la británica Beth Potter, con un tiepmo de 1:51:58, por delante de las alemanas Lisa Tertsch y Tanja Neubert.