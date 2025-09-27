El Horneo Alicante busca sus primeros puntos como local

El Horneo Eón Alicante recibe este domingo (12:30 horas, Pitiu Rochel), la visita del Bathco Torrelavega en un encuentro en el que el equipo alicantino, recién ascendido a la Liga Asobal, buscará sus primeros puntos como local de la temporada.

El conjunto que entrena Fernando Latorre tuvo un inicio de competición como local de máxima dificultad ante el Barça, pero en la segunda jornada arrancó un triunfo de enorme valor anímico y deportivo en Guadalajara al que quiere darle continuidad.

Sumar ante el conjunto cántabro sería vital para asentar el proyecto del Horneo EÓN Alicante, que en las próximas dos jornadas tendrá que jugar como visitante en pistas exigentes como Cuenca y Logroño.

Latorre espera un encuentro de "máxima dificultad" ante un rival que no para de crecer deportivamente y al que considera un "modelo" para la gran mayoría de clubes que compiten en la Asobal.

"No podemos perder la concentración, porque ellos siempre van a estar metidos. La organización es su punto fuerte", afirmó esta semana el alicantino, que confió en llevar el partido a un final ajustado para tener opciones de triunfo.

A pesar de la dificultad del rival, tercero el pasado año y vencedor de las dos jornadas disputadas, el Horneo EÓN cree en el buen momento de su portería y, sobre todo, en el talento del central vasco Ander Torriko, líder del equipo en la pista, para tumbar al equipo cántabro.

El equipo alicantino no tiene bajas, por lo que Latorre podrá disponer de todos sus efectivos, si bien deberá hacer descartes para completar la convocatoria.