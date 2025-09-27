Iraola, Vilardel y Fombona, líderes de la primera jornada de la Subida Internacional de Onil

Este sábado se ha disputado la primera jornada de la Subida a Internacional de Onil, dando comienzo a las 10 de la mañana con la manga de entrenamientos opcionales, que daría paso a los oficiales y después a las mangas de carrera, que se alargaron hasta las 6 de la tarde.

En el Campeonato de España de Montaña AUTOHebdo Sport solo la última manga del día sería válida para la clasificación final de la carrera. No obstante, ya en los entrenamientos, el vasco Joseba Iraola dominaba ampliamente, rebajando el tiempo en la manga de carrera consiguiendo el mejor tiempo de la jornada y de la categoría 2. La segunda posición sería para Arkaitz Ordoki y la tercera para el piloto local Cristo Mirón.

En turismos José Antonio López Fombona (Audi RS5 DTM), no ha dado opciones a sus rivales y ha dominado todas las mangas. Le siguen en la clasificación Manuel Rueda (Porsche) y Gerard De La Casa, que estuvo más conservador durante toda la jornada.

En categoría 3, el joven piloto Jordi Vilardell se hacía con el mejor tiempo, acercándose más al ansiado título. Su rival más directo, Edgar Montellà averiaba en las mangas de entrenamientos y se le pone cuesta arriba luchar por el título de la categoría. En el pódium de la primera carrera lo han acompñado Joan Gil y David Cánovas.

En ell Autonómico, perteneciente al Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana, la prueba de Onil cuenta con dos fases de carrera. La Fase A, en la modalidad de turismos disputada este sábado, ha tenido como vencedor al Porsche del gallego Jorge Pérez, que acabó delante del BMW de otro gallego, Jhonatan Álvarez. El tercero ha sido el piloto valenciano Toni Ariete.

Un instante de la prueba en Onil / DreamPhoto

En monoplazas, Carlos Archiles ha tenido un digno rival en Saúl Arnau, ya que han peleado con uñas y dientes las dos carreras, venciendo la primera Carlos y la segunda Saúl, terminando ambos en el mismo segundo. Tercero ha sido el veterano Antonio Llamusi.

Este domingo será el último día de competición, arrancando a las 9 con la Manga Oficial de Entrenamientos, disputándose posteriormente, para ambos campeonatos, las dos mangas de carrera restantes.