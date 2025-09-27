El Trofeo Diputación Escuelas de Ciclismo reúne este domingo en Alicante a 200 corredores

Emoción, diversión y deportividad se dan cita este domingo, 28 de septiembre, en la ciudad de Alicante, en una nueva edición del Trofeo Diputación de Alicante Escuelas de Ciclismo. Cerca de 200 corredores de entre seis y catorce años, de 22 clubes de la provincia, participarán en esta jornada que, como es tradición, pondrá el punto final al calendario de pruebas de esta temporada.

Recorrido

La prueba, que arrancará a las 10:00 horas, incluye un recorrido urbano de unos 1.000 metros que comenzará a las puertas del Palacio Provincial (sede de la Diputación en la capital) y continuará en dirección a RENFE. Desde allí, los corredores tomarán de nuevo la Avenida de la Estación hasta la Plaza de los Luceros. El trayecto continuará por General Marvá, en dirección al cruce con Benito Pérez Galdós, para volver a bajar por esta vía hasta llegar de nuevo a la Diputación de Alicante.

El diputado responsable del área, Bernabé Cano, ha destacado el respaldo de la institución provincial a este tipo de eventos "vinculados al deporte base y que fomentan valores tan necesarios en nuestra sociedad como el respeto, el compromiso, el compañerismo o el espíritu de superación".

Participantes

El Trofeo Diputación de Alicante Escuelas de Ciclismo, que llega a su 37ª edición, está organizado por la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y cuenta con la colaboración de la institución alicantina. Las secciones que participarán en la actividad son promesas (hasta 8 años), principiantes (9 y 10 años), alevines (11 y 12 años) e infantiles (13 y 14 años).