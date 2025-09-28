Balonmano
El Atticgo Elche golea en su regreso a la European Cup
Las franjiverdes se imponen con claridad al Dunasjka Streda eslovaco en la ida de Segunda Ronda
El Atticgo Elche pasó por encima del Dunasjka Streda eslovaco (31-21), en el partido de ida de Segunda Ronda de la EHF European Cup, cita que suponía su debut este curso en una competición que las franjiverdes ganaron hace dos temporadas, y en la que han dejado encarrilado su pase a la siguiente fase.
Los diez goles de diferencia deberían ser suficientes para el duelo de la próxima semana a domicilio. El conjunto dirigido por Joaquín Rocamora fue muy superior a su oponente, vigente campeón de su liga, y marcó diferencias desde el principio, liderado por Figueiredo en ataque.
Gran primera parte
La portuguesa anotó cuatro dianas al inicio del compromiso para abrir brecha en el marcador (6-2, min.10) y el ritmo local no descendió hasta el descanso, ni siquiera en los momentos en los que su máxima anotadora tuvo reposo. La máxima diferencia llegó a ser de 15 goles (21-6, min.27) y al intermedio se llegó con uno menos de separación entre ambas escuadras.
En la reanudación, las ilicitanas trataron de no entrar en fases de relajación para que la distancia no se redujera, de cara a afrontar el viaje a Eslovaquia con la mayor tranquilidad posible. Las visitantes sacaron orgullo y piernas para recortar la diferencia a diez (31-21, min.58), evitando las franjiverdes con su defensa en el último minuto que la misma quedara por debajo de la barrera psicológica de los dos dígitos.
