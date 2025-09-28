Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El Atticgo Elche golea en su regreso a la European Cup

Las franjiverdes se imponen con claridad al Dunasjka Streda eslovaco en la ida de Segunda Ronda

Tiempo muerto del Atticgo Elche durante un partido

Tiempo muerto del Atticgo Elche durante un partido / CBM Elche

David Marín

David Marín

El Atticgo Elche pasó por encima del Dunasjka Streda eslovaco (31-21), en el partido de ida de Segunda Ronda de la EHF European Cup, cita que suponía su debut este curso en una competición que las franjiverdes ganaron hace dos temporadas, y en la que han dejado encarrilado su pase a la siguiente fase.

Los diez goles de diferencia deberían ser suficientes para el duelo de la próxima semana a domicilio. El conjunto dirigido por Joaquín Rocamora fue muy superior a su oponente, vigente campeón de su liga, y marcó diferencias desde el principio, liderado por Figueiredo en ataque.

Gran primera parte

La portuguesa anotó cuatro dianas al inicio del compromiso para abrir brecha en el marcador (6-2, min.10) y el ritmo local no descendió hasta el descanso, ni siquiera en los momentos en los que su máxima anotadora tuvo reposo. La máxima diferencia llegó a ser de 15 goles (21-6, min.27) y al intermedio se llegó con uno menos de separación entre ambas escuadras.

Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Elche, durante un partido en el Esperanza Lag.

Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Elche, durante un partido en el Esperanza Lag. / AE

En la reanudación, las ilicitanas trataron de no entrar en fases de relajación para que la distancia no se redujera, de cara a afrontar el viaje a Eslovaquia con la mayor tranquilidad posible. Las visitantes sacaron orgullo y piernas para recortar la diferencia a diez (31-21, min.58), evitando las franjiverdes con su defensa en el último minuto que la misma quedara por debajo de la barrera psicológica de los dos dígitos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents