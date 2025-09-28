El Atticgo Elche golea en su regreso a la European Cup

El Atticgo Elche pasó por encima del Dunasjka Streda eslovaco (31-21), en el partido de ida de Segunda Ronda de la EHF European Cup, cita que suponía su debut este curso en una competición que las franjiverdes ganaron hace dos temporadas, y en la que han dejado encarrilado su pase a la siguiente fase.

Los diez goles de diferencia deberían ser suficientes para el duelo de la próxima semana a domicilio. El conjunto dirigido por Joaquín Rocamora fue muy superior a su oponente, vigente campeón de su liga, y marcó diferencias desde el principio, liderado por Figueiredo en ataque.

Gran primera parte

La portuguesa anotó cuatro dianas al inicio del compromiso para abrir brecha en el marcador (6-2, min.10) y el ritmo local no descendió hasta el descanso, ni siquiera en los momentos en los que su máxima anotadora tuvo reposo. La máxima diferencia llegó a ser de 15 goles (21-6, min.27) y al intermedio se llegó con uno menos de separación entre ambas escuadras.

Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Elche, durante un partido en el Esperanza Lag. / AE

En la reanudación, las ilicitanas trataron de no entrar en fases de relajación para que la distancia no se redujera, de cara a afrontar el viaje a Eslovaquia con la mayor tranquilidad posible. Las visitantes sacaron orgullo y piernas para recortar la diferencia a diez (31-21, min.58), evitando las franjiverdes con su defensa en el último minuto que la misma quedara por debajo de la barrera psicológica de los dos dígitos.