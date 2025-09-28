Un excelso Torrelavega pasa por encima del Horneo Eón

Segunda derrota del Horneo Eón esta temporada en el Pitiu Rochel. Bathco Torrelavega cuajó un partido excelso de principio a fin y no dejó ningún tipo de opción para que el conjunto local pudiera sumar algo positivo. Con un resultado final de 32-38 el equipo dirigido por Fernando Latorre ve frenado su crecimiento en la liga Asobal.

Tercera jornada de liga y volvía la acción al Pitiu Rochel tras la victoria del Eón en Guadalajara. El debut ante el todopoderoso Barça trajo consigo una derrota contundente, por lo que los alicantinos encaraban el duelo ante Torrelavega con el objetivo de disipar dudas y repetir triunfo en la competición doméstica. El Pitiu, pese a no presentar el aspecto que mostró en el primer encuentro, no dejó de apoyar a los suyos ni un solo segundo.

Arrancó el partido con Torrelavega mucho más metido y el primer tanto del encuentro no se hizo esperar más de un minuto. Las defensas empezaron titubeantes y los ataques se hacían dueños del partido. Al paso de los primeros diez minutos el conjunto visitante tenía una renta de tres goles.

Gracias a Aarón Gutiérrez, infalible de cara a portería, el Eón conseguía mantenerse en el partido, pero siempre por detrás y a tres o cuatro goles de Torrelavega. Llegó el minuto 15 y Fernando Latorre se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto del partido porque los suyos estaban sufriendo de lo lindo en la pista, muy blandos en defensa y lentos en ataque. El resultado era un reflejo de lo mostrado en pista, pues el conjunto visitante estaba demostrando una intensidad superior.

Pasados los primeros 20 minutos la energía en el Pitiu cambió drásticamente. El resultado seguía siendo desfavorable para los alicantinos, pero la tensión había crecido drásticamente y la gente se empezaba a animar. Al paso por vestuarios el resultado era 13 a 19, mucho por mejorar ante una renta que empezaba a ser demasiado holgada.

Mejores sensaciones

Tras el descanso los papeles se cambiaron y el equipo encargado de llevar la voz cantante era el Horneo Eón, impulsado por un titánico Roberto Domenech en la portería. Se enfadaba Fernando Latorre con los suyos porque las sensaciones, pese a ser más positivas, no eran suficientes para reducir el margen en el marcador.

Los minutos pasaban y la tónica era de alternancia de goles entre ambos conjuntos, cosa que no le valía al Horneo Eón si pretendía sumar algo positivo en el tercer envite doméstico. Pese a eso el Pitiu se convirtió en una caldera en la segunda mitad y los suyos empezaban a creer en una hipotética remontada. Difícil pero no imposible.

Torrelavega no daría su brazo a torcer y después de cada arreón del conjunto local, los cántabros devolvían el golpe con parciales positivos para sus intereses. Sin margen de error encaraban los alicantinos los últimos diez minutos. No fue suficiente y el encuentro terminó llevándoselo el conjunto visitante. 32-38 y segunda derrota del Horneo Eón en casa esta temporada.