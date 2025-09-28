Recital y victoria del alicantino Daniel Holgado en Motegi

Dani Holgado ha conseguido su segunda victoria en la categoría intermedia y lo ha hecho, nuevamente, liderando desde los primeros compases de la carrera. El piloto del CFMOTO Power Electronics Aspar está realizando una gran recta final de la temporada y acumula cuatro podios en las últimas cinco carreras. El alicantino no ha tenido rival en Motegi después de superar a Diogo Moreira en la primera vuelta. Jake Dixon ha sido el segundo clasificado, seguido de Moreira, tercero. David Alonso se ha quedado a las puertas del podio, cuarto, a solo 42 milésimas del brasileño.

La carrera de Moto2 del Gran Premio de Japón ha sido testigo de un nuevo recital del debutante Dani Holgado. El piloto del CFMOTO Power Electronics Aspar ha comenzado la prueba desde la primera fila de la parrilla y con un claro objetivo: colocarse en la primera posición lo antes posible. El alicantino tan solo ha necesitado una vuelta para conseguirlo y, a partir de este momento, ha impuesto su propio ritmo para ampliar la ventaja con sus rivales.

Dani Holgado, en un momento de la carrera de Motegi. / Aspar Team

Holgado ha llegado a rodar con más de cuatro segundos de diferencia con sus perseguidores, aunque en el último tramo de la prueba esta distancia se ha visto reducida después de una gran gestión a lo largo de las diecinueve vueltas y ha cruzado la línea de meta en primer lugar. El piloto del Power Electronics Aspar está consiguiendo unas cifras que nada tienen que ver con las de un debutante: cuatro podios, dos de ellos victorias y dos poles le colocan sexto en la clasificación general y ya está a 19 puntos del top 5.

Por otro lado, su compañero de equipo David Alonso ha completado una de sus carreras más regulares de la temporada. El también debutante de la categoría intermedia ha acompañado a su compañero de equipo en la primera fila de la parrilla y se ha mantenido en el grupo delantero. Pese a perder algunas plazas en las primeras vueltas, Alonso ha sido capaz de mantener el ritmo para acercarse lo máximo posible a las posiciones de podio. En la última vuelta el colombiano lo ha dado todo y ha visto cómo se le escapaba su tercer podio por apenas 42 milésimas. Esta cuarta posición le permite recortar distancias en la clasificación general y se marcha de Japón a tres puntos de entrar en el top 10.

Dani Holgado, en el podio de Motegi. / Aspar Team

Daniel Holgado

“Estoy súper contento por el resultado. Ha sido una carrera muy buena, lo he dado todo y no quería esperar a ponerme primero. Sabía que tenía un poco más desde el inicio y he marcado mi ritmo. No me esperaba ir tan rápido en las primeras vueltas, me he sorprendido a mí mismo, pero me encontraba muy bien. Está siendo increíble: cuatro podios y cuatro primeras filas en las últimas cinco carreras, no tengo palabras. Es muy emocionante para mí, estoy muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo con el equipo. Quedan cinco carreras: vamos a disfrutarlas y a seguir en esta línea de trabajo”.